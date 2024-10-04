عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية.. أسعار التذاكر وطريقة الحجز

كالمعتاد يلتقي الموسيقار الكبير عمر خيرت جمهوره في فعاليات مرهجان الموسيقى العربية في دورته 32، التي تجمع نخبة مميزة من نجوم الغناء العربي .

يقام حفل عمر خيرت يوم الأحد 20 أكتوبر على مسرح النافورة المكشوف بأوبرا القاهرة في الثمنة والنصف مساءً بقيادة المايسترو ناير ناجي.

ترواحت أسعار التذاكر بين 1000 - 4000 جنيها، ويتم شراؤها الكترونيا عبر الموقع الألكتروني الخاص بها أو عبر منافذ البيع المباشر في الأوبرا.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.