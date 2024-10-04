الموسيقى العربية 32| موعد ومكان حفل أحمد سعد

يلتقي الفنان أحمد سعد جمهور مهرجان الموسيقى العربية للمرة الأولى في دورته 32، التي تشهد نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي.

يقام حفل أحمد سعد يوم السبت 19 أكتوبر على مسرح النافورة المكشوف بأوبرا القاهرة بقيادة موسيقية للمايسترو سعيد كمال

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.