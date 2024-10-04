خبير سياسي: الولايات المتحدة لا تستطيع حاليا التأثير على إسرائيل (فيديو)

قال ربيع الهبر، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد طرف دولي يستطيع أن يؤثر على إسرائيل في الوقت الحالي لوقف هجومها وعدوانها على لبنان، حيث اتخذت قرار بمهاجمة لبنان وتغيير الواقع وضرب البنى التحتية كما تتدعي.

وأضاف «الهبر»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو قرار متخذ وربما هناك غطاء دولي لهذا العمل، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة الآن على التأثير على إسرائيل.

لا قدرة لأحد على وقف هذا العدوان

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أنه رغم كل ما يحدث الآن في لبنان من عدوان، إلا أن المجتمع الدولي والعالم يقف ويشاهد هذه القرارات الإسرائيلية فالبعض يؤيدها والبعض يعارضها ولكن لا قدرة لأحد على وقف هذا العدوان.

وأوضح أستاذ العوم السياسية، أنه فيما يتعلق بدعوة ميقاتي القوى السياسية اللبنانية إلى مسألة الحوار وترك الخلافات السياسية ودعوته إلى انتخاب رئيس للبلاد يمثل اللبنانيين وأن تكون مقدمة لاختلاف الظرف الذي يعيشه لبنان هو كلام إنشائي وغير مؤثر وليس لديه أي مفعول أجرائي على أرض الواقع.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف "إسرائيل" من تداعيات ضربة انتقامية محتملة ضد إيران تشمل المنشآت النووية، والأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين في لبنان يدعو طوكيو لموقف حاسم للجم الاندفاعة الإسرائيلية.



وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، عن قلق روسيا إزاء إشارات التصعيد الإسرائيلية فيما يتعلق بضربة انتقامية محتملة ضد إيران، والتي يمكن أن تشمل المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنني قلق بشدة من أي تصعيد حالي بشأن العواقب الوخيمة التي ستجري فيما لو قامت "إسرائيل" بضرب المنشآت النووية الإيرانية، ينبغي أن تبقى المنشآت النووية خارج إطار أي صراع.



وأضاف ريابكوف أنّه في السابق "عبّرنا عن قلقنا من ضرب محطات الطاقة في روسيا ومنها زاباروجيا، وكورسك من قبل الدول الغربية".

وتابع أنّ "المجتمع الدولي يجب أن يرفع صوته ويؤكد عدم جواز التفكير في مثل هذه السيناريوهات، أي ضرب محطات الطاقة النووية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ البالستية في اتجاه أهداف إسرائيلية، في قصف صاروخي ضخم أطلقت عليه طهران اسم عملية "الوعد الصادق 2"، رداً على اغتيال، الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في قوة القدس في حرس الثورة، اللواء عباس نيلفوروشان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.