غارات طيران الاحتلال تسقط على منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية

بعض الغارات التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لـ بيروت، وفي سياق متصل كرر جيش الاحتلال الاسرائيلي انذارة لاهالي وسكان الضاحية الجنوبية ببيروت، للابتعاد عن هذه المنطقة والابتعاد عن منازلهم وعن بناية محددة قد اشار اليها المتحدث باسم جيش الاحتلال في انذارة ان بها عناصر من حزب الله.

https://x.com/i/status/1841964220725760383

وفي وقت سابق أنذر جيش الاحتلال الاسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية، وحدد السكان المتواجدون في المباني المحددة على الخريطتيْن الواقعيْن في حي برج البراجنة، جنوب لبنان.

ووجه جيش الاحتلال رسالته الاتية: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.