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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"الصوت الجريح".. ليلة تكريمية للكبير عبد الكريم عبد القادر في الكويت

بوابة الوفد الإلكترونية

مع واحد من أهم رموز الأغنية الكويتية والعربية الفنان الكبير “عبد الكريم عبد القادر” الملقب بالصوت الجريح، تقدم الكويت ليلة غنائية من الخيال تكريمًا له معأبرز نجوم الأغنية الخليجية.

يقام الحفل على مدار ليلتين متتاليتين 10 و 11 أكتوبر الجاري مع 4 نجوم من الأغنية الخليجية  على رأسهم المطرب الكبير نبيل شعيل والفنانين فواز الرجيب ومساعد البلوشي ومن المغرب الفنانة المحبوبة فدوى المالكي مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د. أحمد العود.

 

 

وكان قد لقب عبد الكريم عبد القادر بالصوت الجريح بعد إصدار أغنية حملت نفس الإسم، حيث قدم على مدار سنوات فنه موضوعات غنائية بين الحب والألم، الشجن والحزن.

 

لد عبد الكريم عبد القادر في 13 يونيو 1941، في محلة الزهيرية في مدينة الزبير، لعائلة المزين التي تعود أصولها إلى مدينة الزبير، عمل موظفًا في وزارة الداخلية بدولة الكويت، ثم نقل خدماته إلى وزارة الإعلام قسم الموسيقى إلى أن تقاعد، وكان لطفولته بمعاناتها وظروفها، تأثيرها في كل مراحل حياته الفنية. ولأن صوته جميل ولديه حس فني، تبناه أكثر من ملحن ومؤلف كانوا وراء معرفة الجمهور به، من هؤلاء الفنان يوسف المهنا الذي لحن له أغنية دينية بعنوان «شوقي سعى إلى المدينة»، ومن الأغنيات التي قدّمها عبد الكريم عبد القادر في بداية حياته ولاقت استحسانا هي «تكون ظالم»، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و«سرى الليل يا قمرنا»، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر، وكانت بداية الملحن مصطفى العوضي مرتبطة بالفنان عبد الكريم عبد القادر

 

 

 

 

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