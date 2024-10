إنتاج لعبة RPG من فئة AAA استنادًا إلى Avatar: The Last Airbender

أعلنت شركة Paramount للتو أنها ستمضي قدمًا في لعبة فيديو جديدة استنادًا إلى Avatar: The Last Airbender، والتي ستطورها شركة Saber Interactive. بالنسبة للمبتدئين، تقف Saber وراء عناوين مثل Snowrunner وTeardown. كما تتمتع بخبرة كبيرة في إنتاج المحتوى المرخص، حيث نشرت Evil Dead: The Game وWorld War Z: Aftermath، من بين أمور أخرى.

إن وجود لعبة جديدة في عالم Avatar ليس بالأمر الملحوظ في حد ذاته. بعد كل شيء، كان هناك الكثير بالفعل. ومع ذلك، تتفاخر شركة Paramount بالفعل بالعنوان، وتسميه "لعبة RPG من فئة AAA" وتزعم أنها ستكون "أكبر لعبة فيديو في تاريخ الامتياز". هذا ليس مستوى مرتفعًا تمامًا، نظرًا للتاريخ الصعب للرسوم المتحركة في مجال الألعاب. كانت هناك لعبة واحدة جيدة تشبه Bayonetta والتي تضمنت Avatar Korra، لكن كل شيء آخر كان تافهًا إلى حد كبير.

لن تتبع هذه اللعبة القادمة من نوع RPG آنج أو كورا. سيتحكم اللاعبون في "أفاتار جديد تمامًا لم يسبق له مثيل". تدور أحداث اللعبة "قبل آلاف السنين" من أحداث Avatar: The Last Airbender وThe Legend of Korra. تم تطوير القصة "بالتعاون الوثيق مع Avatar Studios"، على الرغم من أننا لا نعرف ما إذا كان منشئو الامتياز مايكل دانتي دي مارتينو وبريان كونيتزكو متورطين بأي شكل من الأشكال.

يبدو أن هذه لعبة RPG مليئة بالحركة وليست لعبة تعتمد على الأدوار، حيث يشير بيان صحفي إلى "قتال ديناميكي" ومهمة "لإتقان العناصر الأربعة". ومع ذلك، لا يوجد تاريخ إصدار ولا أي اقتراح بشأن مدى تقدم اللعبة. تقول شركة Paramount إنها ستكون متاحة "قريبًا"، لكن الشركة لم تصدر مقطعًا دعائيًا أو حتى عملًا فنيًا، لذا فإن "قريبًا" بالنسبة لشخص ما قد تكون بالنسبة لشخص آخر "ربما في وقت ما في عام 2026".

على أي حال، سجلني. أنا من عشاق Aang Gang أو أيًا كان اسم المعجبين. لقد أثبتت شركة Saber Interactive جدارتها من خلال حقوق الملكية الفكرية الأخرى الموجودة مسبقًا، فلماذا لا تكون هذه الشركة كذلك؟ قد تنجح.

كانت سلسلة أفلام Avatar هادئة نسبيًا مؤخرًا، على الرغم من تجديد عرض Netflix المباشر لموسمين آخرين لإكمال القصة. يقوم منشئو السلسلة DiMartino وKonietzko بصنع فيلم رسوم متحركة يتبع Aang البالغ وأصدقائه، لكن مر وقت طويل منذ أن سمعنا أي شيء عن ذلك.