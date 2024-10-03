OpenAI تحصل على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار

إن تشغيل ChatGPT مكلف للغاية، لذا تحتاج OpenAI إلى الوصول إلى الكثير من النقد للتأكد من استمرار تشغيله. بعد يوم واحد من إعلان الشركة عن تأمين 6.6 مليار دولار في التمويل - أكبر جولة تمويل على الإطلاق لشركة ناشئة - أكدت أنها حصلت على خط ائتمان متجدد جديد بقيمة 4 مليارات دولار. لم تستغل OpenAI بعد خط الائتمان، الذي حصلت عليه من JPMorgan Chase و Citi و Goldman Sachs و Morgan Stanley و Santander و Wells Fargo و SMBC و UBS و HSBC. بعض هذه البنوك من بين عملاء OpenAI أيضًا.

في المجمل، تمتلك OpenAI الآن صندوق حرب يتجاوز 10 مليارات دولار في الأموال السائلة. تقول الشركة إن هذا سيعطيها القدرة على الاستثمار في مشاريع وأبحاث جديدة وتوسيع بنيتها التحتية وتوظيف أفضل المواهب. قالت سارة فراير، المديرة المالية لشركة OpenAI: "يعزز هذا التسهيل الائتماني ميزانيتنا العمومية ويوفر المرونة لاغتنام فرص النمو المستقبلية".