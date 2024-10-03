تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة على YouTube لمدة تصل إلى ثلاث دقائق

من المتوقع أن تصبح مقاطع الفيديو القصيرة على YouTube أطول قليلاً. بدءًا من 15 أكتوبر، تزيد المنصة حدود الفيديو من دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق.

سمحت TikTok، التي يمكن القول إنها أكبر منافس لمقاطع الفيديو القصيرة، للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو مدتها 10 دقائق لأكثر من عامين.

يجب أن يعمل التحديث الجديد مع أي مقاطع فيديو قصيرة مربعة أو أطول في نسبة العرض إلى الارتفاع، ولن يؤثر على أي مقاطع فيديو تقوم بتصويرها قبل اليوم الخامس عشر.

كما تصدر YouTube بعض تحديثات مقاطع الفيديو القصيرة الأخرى، بما في ذلك معاينة للتعليقات في موجز مقاطع الفيديو القصيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على السماح لك بسحب المقاطع من جميع أنحاء YouTube من خلال كاميرا مقاطع الفيديو القصيرة وإنشاء مقاطع ريمكس.

أصدر YouTube لأول مرة ميزة الريمكس في أوائل عام 2024، مما يتيح لك تجريد الصوت واستخدام الفيديو كخلفية أو قص جزء منه لاستخدامه في مقطع الفيديو القصير الخاص بك أو وضعه جنبًا إلى جنب مع إبداعك.

إذا لم تكن الفيديوهات القصيرة من الأشياء المفضلة لديك، فسوف يكون من الأسهل أيضًا تخطيها حيث يقدم YouTube أداة لعرض عدد أقل من الفيديوهات القصيرة. يمكنك اختيار هذا الخيار من خلال القائمة ذات الثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا - على الرغم من أن YouTube يقول إن التفضيل يستمر مؤقتًا فقط.