مؤسس WordPress متهم بالتشهير ومحاولة الابتزاز

تقاضي خدمة استضافة الويب WP Engine المؤسس المشارك لـ WordPress Matt Mullenweg وشركته Automattic.

يأتي هذا في أعقاب نزاع عام حول العلامة التجارية WordPress. تتهم الدعوى الفيدرالية Mullenweg بـ "إساءة استخدام السلطة والابتزاز والجشع".

هذه هي أحدث جولة في معركة مستمرة بين WordPress و WP Engine، لكنها تتطلب القليل من الخلفية. WordPress هو البرنامج الخلفي الذي يغذي جزءًا كبيرًا من الإنترنت، حوالي 40 بالمائة من مواقع الويب. يمكن للمستخدمين إنشاء موقع ويب من الألف إلى الياء باستخدام WordPress أو اختيار حل أسهل للتوصيل والتشغيل يقدمه مزودو الطرف الثالث مثل WP Engine.

بدأ Mullenweg، الذي يدير مزوده الخاص المسمى Automattic، في انتقاد WP Engine بصوت عالٍ في سبتمبر، واصفًا إياه بأنه "سرطان WordPress". وقال إن اسم المزود الخارجي أربك العملاء وجعلهم يعتقدون أنه جزء من WordPress. كما اتهم WP Engine بإيقاف تشغيل ميزات معينة لتوفير المال.

وردت شركة WP Engine برسالة وقف وكف وطلب سحب التعليقات المذكورة أعلاه، وفقًا لتقرير TechCrunch. وقالت أيضًا إن استخدامها لعلامة WordPress التجارية كان قانونيًا بموجب الاستخدام العادل. واستمرت في الادعاء بأن مولينويج هدد باتباع "نهج الأرض المحروقة النووي" ضد WP Engine ما لم توافق على دفع "نسبة كبيرة من عائداتها مقابل ترخيص لعلامة WordPress التجارية".

بعد ذلك، غيرت مؤسسة WordPress صفحة سياسة العلامة التجارية الخاصة بها واتهمت WP Engine بـ "عدم التبرع أبدًا" لذراع المصدر المفتوح للمؤسسة، "على الرغم من تحقيق مليارات الإيرادات بالإضافة إلى WordPress". وذهب إلى حد اقتراح أن WP Engine غطت إساءة استخدام العلامة التجارية من خلال تحرير مواقع الويب.

كما حظر مولينويج WP Engine من الوصول إلى موارد معينة، مثل بعض المكونات الإضافية والموضوعات. تدعم WP Engine أكثر من 200000 موقع ويب ويُزعم أن هذه الخطوة تسببت في كسر الكثير منها. وردًا على ذلك، كتبت الشركة أن "تصرفات مولينويج غير المسبوقة وغير المبررة تتعارض مع التشغيل الطبيعي لنظام WordPress البيئي بأكمله، ولا تؤثر فقط على WP Engine وعملائنا".

في الأول من أكتوبر، أعلنت WP Engine أنها طورت حلها الخاص الذي يسمح للمستهلكين بالوصول إلى جميع السمات والمكونات الإضافية المفقودة. تبع ذلك دعوى قضائية اليوم، والتي تتهم مولينويج بالمطالبة بثمانية في المائة من إيرادات الشركة الشهرية كدفعة إتاوات. تزعم الدعوى أيضًا أن مولينويج وأوتوماتيك شاركا في التشهير والقذف وانتهاكات قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر والاحتيال على مصلحة الضرائب.

قالت WP Engine في بيان: "لقد كشف سلوك مات مولينويج على مدار الأيام العشرة الماضية عن تضارب كبير في المصالح وقضايا الحوكمة التي تهدد بتدمير هذه الثقة إذا تُركت دون رادع. ليس لدى WP Engine خيار سوى متابعة هذه المطالبات لحماية موظفيها وشركائها في الوكالات وعملائها ومجتمع WordPress الأوسع". لم يستجب مولينويج وأوتوماتيك بعد لتطورات اليوم.