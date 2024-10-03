الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهدافه أهداف في بيروت خلال الساعات الماضية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن استهدافة لأهداف في بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم 15 هدفًا لحزب الله في بيروت خلال الساعات الماضية، بـ طائرات حربية اسرائيلية وتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات وبشكل موجه بدقة مواقع انتاج أسلحة ومستودعات أسلحة وبنى تحتية في بيروت.

https://x.com/i/status/1841908947688816737

ولمتابعة أخر الاحداث في ساحة القتال

 قُتل جندي في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، وأصيب آخر في غارة إسرائيلية أثناء قيامه بمهمة إخلاء، وإنقاذ مع الصليب الأحمر اللبناني في جنوب البلاد.

 

 وقال الجيش في منشور على منصة "إكس": "استشهد أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة - مرجعيون".

 

كما أفاد مسؤولون بأن 4 مسعفين لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية خلال إجلاء الجرحى في جنوب لبنان.

 

 

 

 

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