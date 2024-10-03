يمكن لـ Spotify الآن إنشاء قائمة تشغيل تلقائيًا لوضع الطيران

بعد وقت قصير من إطلاق قوائم التشغيل AI في الولايات المتحدة، أضافت Spotify طريقة جديدة للاستمرار في تشغيل الموسيقى عند فقدان اتصال الإنترنت. تعمل ميزة النسخ الاحتياطي دون اتصال بالإنترنت الجديدة لنظامي التشغيل iOS وAndroid على إنشاء قائمة تشغيل تلقائيًا للمسارات الموجودة في قائمة الانتظار والتي تم تشغيلها مؤخرًا، جاهزة للاستماع إليها على متن الرحلات الجوية أو الرحلات خارج الشبكة. النسخ الاحتياطي دون اتصال بالإنترنت مخصص لمستخدمي Premium فقط.

تكمل هذه الميزة وضع عدم الاتصال بالإنترنت الحالي في Spotify للتنزيلات التي يتم تشغيلها بواسطة المستخدم. على النقيض من ذلك، لا تتطلب قائمة تشغيل النسخ الاحتياطي دون اتصال بالإنترنت أي تنزيلات يدوية. لذا، فكر في الأمر على أنه مزيد من التحضير مع تخطيط أقل. (وبالطبع، سيظل وضع عدم الاتصال القياسي موجودًا.)

تقول Spotify أن قائمة التشغيل سوف "تتطور"، وتتعلم عاداتك مع استمرارك في الاستماع. وسوف تتضمن أيضًا المسارات المخزنة مؤقتًا بالفعل على جهازك من الاستخدام العادي.



بمجرد أن تصبح غير متصل بالإنترنت، ستظهر قائمة تشغيل النسخ الاحتياطي دون اتصال تلقائيًا في موجز الصفحة الرئيسية. بمجرد أن تملأها، يمكنك تصفية الأغاني وفرزها داخلها لتحديد الفنان أو النوع أو الأجواء التي تشعر بها بسهولة أكبر. يتيح لك Spotify أيضًا إضافة قائمة التشغيل إلى مكتبتك لسهولة الوصول إليها.

ستحتاج إلى تشغيلها يدويًا لبدء استخدام الميزة. ستجدها ضمن "توفير البيانات" و"دون اتصال بالإنترنت" أو "التخزين" في إعدادات تطبيق Spotify. قم بتشغيل التبديل للاستماع دون اتصال لتنشيط النسخ الاحتياطي دون اتصال.

النسخ الاحتياطي دون اتصال متاح الآن لمشتركي Spotify Premium على مستوى العالم. (وستحتاج إلى الاستماع إلى خمس أغانٍ أو أكثر مؤخرًا.) إذا لم ترها بعد تشغيلها والانتقال إلى وضع عدم الاتصال، توصي الشركة بالتحقق من وجود تحديثات لتطبيق Spotify.