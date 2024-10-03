خاتم Oura الجديد أصغر حجمًا وأكثر ذكاءً

تستعد Oura، الشركة الفنلندية التي بذلت جهودًا أكبر من معظم الشركات لوضع الخواتم الذكية على الخريطة، لعرض خاتمها من الجيل الرابع Ring. يتمتع الطراز الجديد بتصميم أكثر أناقة وعمر بطارية أطول ومستشعرات أكثر ذكاءً تنتج رؤى أكثر ذكاءً لمن يرتديه. لكن الشيء الذي يهمني حقًا هو أن الشركة صنعت أخيرًا خاتمًا مستديرًا تمامًا لا يتضمن أي نقوش قبيحة على السطح الخارجي.

أكبر تغيير تم إجراؤه على Ring 4 هو في المستشعرات، والتي كانت موجودة سابقًا في نتوءات مرتفعة تظل على اتصال بإصبعك.

الآن، أصبحت المستشعرات متساوية مع الجسم، مما يجعل الشيء بأكمله أكثر سلاسة وأناقة مما كان عليه من قبل. وبينما لم أره بعد، يبدو أن الصور الصحفية تشير إلى أنه أرق كثيرًا من سابقاته.

لا تركز تحسينات المستشعرات هذه على جعلها أصغر حجمًا فحسب، بل وأيضًا على تحسين قدرتها على النظر إلى أجسادنا. تقول Oura أن Ring 4 يحتوي على 18 مسار إشارة مميز، مقارنة بثمانية مسارات في Gen3، والتي تم إقرانها بخوارزمية "الاستشعار الذكي" الجديدة. سيقوم الخاتم تلقائيًا بتحسين أي من هذه المسارات الثمانية عشر لاستخدامها للحفاظ على قراءة ثابتة، نظرًا لكمية المجوهرات التي تتحرك على مدار اليوم.

هذه مشكلة حقيقية لبعض مستخدمي Oura، لأنه إذا تحرك الخاتم كثيرًا، فستحصل على قراءات غير متسقة. تزعم الشركة أن الأجهزة الجديدة توفر زيادة بنسبة 30 في المائة في استشعار الأكسجين في الدم، و31 في المائة أقل من الفجوات في معدل ضربات القلب في الليل وسبعة في المائة أقل من الفجوات أثناء النهار. لم تذكر Oura حجم بطارية Ring 4، لكنها تقول إن التعديلات المذكورة أعلاه من شأنها أن تساعدها في الحصول على ما يصل إلى ثمانية أيام من العمر بشحنة واحدة.



يتوفر Ring 4 في 12 حجمًا (4-15) وستة ألوان؛ الفضي، والفضي المصقول، والذهبي، والذهبي الوردي، والرمادي، والأسود. إن كل ما عدا Stealth مغطى بالتيتانيوم مع طلاء الترسيب البخاري الفيزيائي، مع تغطية الجزء الشاذ بالتيتانيوم مع طلاء الكربون الشبيه بالماس. ومثل سابقتها، فهي مقاومة للماء حتى أعماق تصل إلى 100 متر، ومناسبة للساونا والسباحة، ولكن ليس الغوص في أعماق البحار.

كما تعمل الشركة على إعادة تصميم تطبيقها المحمول لتجميع جميع البيانات التي تجمعها عنك في ثلاث فئات مميزة: Today وVitals وMy Health. تساعدك أول فئتين من هذه الفئات على استكشاف علاماتك الحيوية لليوم بشكل مجمع أو بالتفصيل. وفي الوقت نفسه، ستقدم My Health رؤى طويلة المدى بما في ذلك عمر القلب والأوعية الدموية وسعة القلب والإجهاد والنوم. سيبدأ طرح هذا اليوم لجميع المستخدمين، بغض النظر عن الجيل الذي يمتلكونه من الخاتم.

عندما راجعت الجيل الثالث من Ring، اشتكيت من قرار الشركة بدفع ميزات خلف اشتراك شهري. انظر، أفهم أنه لا يمكنك بناء أعمال أجهزة مستدامة على مبيعات الأجهزة وحدها وهذا النوع من الإيرادات المتكررة يساعد في إبقاء الأضواء مضاءة. ولكن هذا لا يعمل إلا إذا كان ما تقدمه مقنعًا بما يكفي لتبرير 5.99 دولارًا شهريًا، أو 70 دولارًا سنويًا، وهذا هو السبب في حصول Ring 4 على بعض الميزات الجديدة المخصصة للأعضاء فقط.



يتضمن ذلك الكشف التلقائي عن معدل ضربات القلب والنشاط لما يصل إلى 40 نشاطًا مختلفًا، مما يزيل الحاجة إلى تسجيل المستخدمين لإحصائياتهم يدويًا بعد التمرين. عندما يكتشف التطبيق أعراض الإجهاد الشديد، فإنه سيضع هذه البيانات الآن في سياق حركتك وأنشطتك وعلاماتك. هناك أيضًا مجموعة أفضل تطورًا من الميزات للأشخاص الذين يعانون من الدورة الشهرية، مع رؤى جديدة لنوافذ الخصوبة - وتضيف الشركة أن هذا مصمم للمساعدة في الحمل، وليس منعه.

بالطبع، في حين لم تكن Oura اللعبة الوحيدة في المدينة، فقد واجهت الآن منافسة من Galaxy Ring من Samsung. يمكنك أن ترى أن سامسونج قد وصلت إلى أجهزة الاستشعار المتكاملة قبل الشركة التي تستلهم منها، لكن Galaxy Ring أساسي إلى حد ما من حيث الميزات. قال الرئيس التنفيذي لشركة Oura، توم هيل، لبلومبرج إنه يشعر أن العمالقة الكوريين متأخرون عن شركته بعامين كما هي الحال الآن.

Oura Ring 4 متاح للطلب المسبق اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في 15 أكتوبر 2024، بأسعار تبدأ من 349 دولارًا.

الشهر الأول من العضوية مجاني، ويُطلب من المستخدمين دفع 5.99 دولارًا شهريًا أو 69.99 دولارًا للسنة. حتى إذا كان لديك بالفعل مجموعة قياس حجم Oura Ring، فإن الشركة تحثك على الحصول على مجموعة القياسات المحدثة الجديدة قبل طلب خاتمك، والذي يتوفر بمقاسات من 4 إلى 15.