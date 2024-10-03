Crow Country المخيفة تصل إلى Nintendo Switch في 16 أكتوبر

تشق واحدة من أكثر ألعاب الرعب إثارة وتشويقًا هذا العام طريقها إلى وحدة تحكم جديدة. ستطلق SFB Games لعبة Crow Country على Nintendo Switch في 16 أكتوبر.

قد تبدو لعبة Crow Country وكأنها لعبة Animal Crossing أكثر بهجة وتشويقًا، لكن هذا يضيف إلى الأجواء المخيفة والمظلمة لمغامرة الرعب.

تلعب دور Mara Forest، وهي شابة شجاعة تستكشف بقايا متنزه ترفيهي مهجور يسمى Crow Country. اختفى مالكها إدوارد كرو بشكل غامض في حديقته واختفى منذ عامين. الأمر متروك لمارا لكشف الألغاز وراء المتنزه الترفيهي المهجور ومالكه المفقود منذ فترة طويلة.

راجعت Cheyenne MacDonald من Engadget اللعبة في مايو وأبرزت أنها استوحت بعض الإلهام من جماليات ووحوش ألعاب الرعب على أول جهاز بلاي ستيشن من Sony مثل Resident Evil وSilent Hill. كما وصفت اللعبة بأنها "مريحة"، وهي كلمة غريبة لوصف لعبة رعب. تضيف الطبيعة "المريحة" للعبة Crow Country المزيد من الرعب من خلال أخذ شخصيات تبدو مألوفة ووضعها في أجواء Lovecraft-ian من الرعب والغموض. إنها جيدة جدًا لدرجة أنها دخلت قائمتنا لأفضل ألعاب الرعب لهذا العام.

تتوفر لعبة Crow Country أيضًا على Steam وPlayStation 5 وXbox X/S.