تسلا تتوقف عن بيع أرخص سياراتها

أصبحت أرخص سيارة من تسلا خارج السوق: لم تعد سيارة Model 3 Standard Range Rear-Wheel Drive متاحة في أداة التكوين عبر الإنترنت.

أفاد موقع Electrek لأول مرة عن غياب طراز Model 3. كان الخيار الأرخص من علامة المركبات الكهربائية بسعر 39000 دولار. الآن، تحمل سيارة Model 3 Long-Range Rear-Wheel Drive هذا اللقب بسعر التجزئة 42500 دولار.

كشفت شركة تسلا عن تحديث لخط Model 3 في الولايات المتحدة في يناير.

كما نشرت الشركة أرقام الربع الثالث اليوم، حيث تم تسليم 462.890 مركبة بين يوليو وسبتمبر. وقد ساعدت المبيعات في خفض الأسعار والحوافز الأخرى خلال الربع، وهو ما يكفي للوصول إلى زيادة بنسبة 6.4 في المائة عن عمليات التسليم في العام السابق.

ومع ذلك، فإن الرقم أقل من توقعات المحللين لأكثر من 469000 عملية تسليم خلال الفترة. كما قد تعيق هذه النتيجة الفصلية توقعات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك للشركة لتجاوز 1.8 مليون مركبة سلمتها في عام 2023 بالكامل.

كما كانت تسلا تكافح مع عمليات الاستدعاء هذا العام. تم إصلاح معظم هذه المشكلات من خلال التحديثات اللاسلكية، ولكن نطاق وعدد المشكلات قد يترك العملاء أيضًا في حالة من الشكوك. أثرت عمليات الاستدعاء على 200000 مركبة في يناير، و2 مليون في فبراير، و125000 في مايو، و12000 في يونيو، و1.8 مليون في يوليو، وأكثر من 9000 في أغسطس.