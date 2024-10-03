"اتحاد شباب سوهاج " يشارك في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لقيادات الإدارة المحلية

ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية

نفذ الكيان الشبابي "اتحاد شباب سوهاج " التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة سوهاج ومؤسسه معاً، عدد من الدورات التدريبية لقيادات الإدارة المحلية، لتدريب نواب رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القري لمراكز سوهاج واخميم وساقلته والتي تنفذ بقاعه مجلس مدينة سوهاج.

يأتي ذلك للارتقاء بمهارات قيادات الإدارة المحلية لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

واشتمل البرنامج علي عدد من المحاضرات التدريبية منها، محاضرة للدكتورة هايدي جمال بعنوان "التغيير"، ومحاضرة أخرى للدكتور أحمد هاشم بعنوان "تصميم المبادرات المجتمعية، وأخري عن مهارات العمل العام والتعامل مع الجمهور، ومحاضرة عن التخطيط الاستراتيجي القاها ا. أيمن ناجح، بالإضافة إلى محاضرة أ. مايسا منير عن حل المشكلات واتخاذ القرار، ومحاضرة للدكتورة فيفان مختار عن فن التعامل مع الضغوط، واختتمت المحاضرات بمحاضرة أ.رامز ادوارد عن فن التفاوض وحل النزاعات.