وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مع عدد من مسئولي شركات الطيران السعودية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من مسئولي شركات الطيران السعودية، وذلك خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع السيد توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، و راكان العتيبي رئيس شئون الحج والعمرة والشئون التجارية والاتفاقيات الثنائية بشركة فلاي أديل، والكابتن سليمان اليعقوبي الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية بالإنابة.

وخلال هذه اللقاءات تم بحث تعزيز آليات التعاون لزيادة تدفق الحركة السياحية البينية بين البلدين، والتعرف على استراتيجيات ورؤى هذه الشركات وخططها التشغيلية المستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري، واهتمامهما بتعزيز الحركة الجوية بين مصر والسعودية.

كما تم استعراض برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، وبحث إمكانية التعاون لتنفيذ حملات تسويقية مشتركة لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري والترويج لمقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة بصورة أكبر بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق السعودي، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن منتج العمرة بلس الذي يستهدف الدمج بين برامج كل من العمرة وزيارة مصر.

وقد حضر هذه اللقاءات السفير أحمد فاروق سفير مصر في السعودية، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات هذه الشركات.



1000181621

1000181624

1000181626

1000181631

1000181628

1000181637

1000181634

1000181643

1000181640

1000181647