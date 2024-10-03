صبحي: نعمل فى ضوء توجيهات الرئيس لتمكين الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

اتحاد الكيانات الشبابية يشيد بالتجربة المصرية فى تمكين الشباب بدعم القيادة السياسية

واكد مجلس إدارة اتحاد الكيانات الشبابية خلال استعراضهم لعدد من المبادرات والمشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة أكدوا على نجاح رؤية الدولة المصرية فى استغلال الدعم الغير محدود من القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونجاح تجربة تمكين الشباب علل كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية بوجه عام.

كما أكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد في تنظيم وتوحيد الكيانات الشبابية العاملة بمختلف المجالات لخدمة الشباب والمجتمع. كما أشاد بالاتحاد ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتقديم كل الدعم والمساندة الكيانات الشبابية، مؤكدًا أن الشباب هم عماد المستقبل وشركاء حقيقيون في بناء الوطن. وأضاف أن الحكومة تعمل على إشراك الشباب في العمل المجتمعي والسياسي وتمكينهم اقتصاديًا، إلى جانب ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

وأشار الوزير إلى ضرورة تحفيز الشباب على المشاركه المجتمعيه في الانشطه والبرامج والتي تخدم الشباب والمجتمع

وكذا تفعيل المشاركه في المبادره الرئاسيه بدايه والتي تشارك فيها وزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية ،

ودور الكيانات الشبابيه في مواجهة الافكار الهدامه التي تواجه المجتمع المصري

كما ناقش الاجتماع تقييم الأداء العام للاتحاد خلال الفترة الماضية، مع استعراض الإنجازات والتحديات ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز دور الكيانات الشبابية في المجتمع.