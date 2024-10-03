"سيتى كلوب" تتعاقد مع البطل الأولمبي أحمد الجندى مديرا لتطوير برنامج النخبة الرياضية

اعتمد الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس ادارة مجموعة اندية سيتى كلوب تعيين الكابتن احمد الجندى بطل العالم في الخماسي الحديث والحاصل على الميدالية الذهبية للعبة في الدورة الأولمبية مديراً لتطوير النخبة الرياضية بالمجموعة .

جاء ذلك فى إطار استراتيجية مجموعة أندية سيتي بانتقاء المتميزين والمبدعين فى مجالات الرياضة للعمل بإداراتها.

كما يأتى اختيار الجندى فى اطار الدفع بالكفاءات الشابة الواعدة فى مجال الإدارة الرياضية وآفاقها المتنوعه خاصة ضمن برنامج النخبة الرياضية داخل مجموعة اندية سيتى كلوب وخطتها الطموحة فى إعداد أكبر عدد من الموهوبين لخدمة الاتحادات والرياضة المصرية

حضر مراسم توقيع التعاقد الكابتن أحمد عبدالله عضو مجلس الادارة و رئيس قطاع الرياضة بالمجموعة.