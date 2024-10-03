بالم هيلز ينفرد بصدارة دوري الجولف وسبورتنج يتراجع

انفرد فريق بالم هيلز بصدارة دورى الجولف فى موسمه الجديد 2024 / 2025 والذى انطلقت منافساته بمشاركة 9 اندية.

وتمكن فريق بالم هيلز ( تلال النخل) من الانفراد بصدارة جدول المسابقة بعد انتهاء الجولة الثانية التى اقيمت فى نادى اليجريا وارتفاع رصيده من النقاط الى 170 نقطة بعدما حل رابعا فى الجولة الثانية وحصده 70 نقطة وسبق ان فاز الفريق بالجولة الاولى بجدارة فى افتتاحية الدورى بنادى سبورتنج وحصل على 100 نقطة متفوقا على اصحاب الارض باقتدار.

وبفارق 20 نقطة يطارد فريقا القطامية وهما القطامية ديونز ( الكثبان الرملية) والقطامية هايتس ( مرتفعات القطامية) ولكل منهما 150 نقطة فى المركزين الثانى والثالث على الترتيب .

وقدم فريق القطامية ديونز اداءا متميزا فى الجولة الثانية وتمكن من الفوز بها متفوقا على كل فرق القوى التقليدية فيما كان فريق القطامية هايتس هو الحصان الاسود للجولة الاولى بنادى سبورتنج حينما حل فى المركز الثانى وحصد 90 نقطة.

اما حامل اللقب فى المواسم الاربعة الماضية وبطل كأس السوبر فريق نادى سبورتنج فهو يأت بالمركز الرابع حتى الان وهو ما يعد تراجعا واضحا للفريق البطل وان كان لا يبتعد كثيرا فرصيده 140 نقطة ويملك القدرة على إعادة تصحيح اوضاعه.

ويحتل المركز الخامس بطل كأس مصر فريق نادى الجزيرة برصيد 130 نقطة بعدما تعافى سريعا من تعثره فى الجولة الاولى بعد حصوله على 40 نقطة فقط ليحقق المركز الثانى فى جولة اليجريا ويحصد 90 نقطة .

وجاء فى المراكز من السادس الى التاسع على الترتيب وصيف الموسمين الماضيين مدينتى 120 نقطة و السخنة 100 نقطة واليجريا 70 نقطة ونيو جيزة 50 نقطة.

وينتظر ان تشهد الجولة الثالثة المقرر إقامتها بملعب نادى الجزيرة منافسة شرسة لاعادة ترتيب خريطة جدول المسابقة مجددا ما بين رغبات الحفاظ على القمة او اقتحام المربع الذهبى.