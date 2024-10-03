تهنئة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

قدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج رئيس مجلس الإدارة المهندس اسماعيل احمد علي والأمين العام والنواب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة رؤساء الفروع والمدراء بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أبطال القوات المسلحة وأبناء مصر في الخارج والشعب المصري الحبيب بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن حرب أكتوبر المجيدة أكدت أن القوات المسلحة المصرية هي الدرع الواقي والحصن الحصين للشعب المصري من أي تهديد يهدد أمنه وشرفه وكرامته، الحرب التي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار.

واختتم الاتحاد، “حفظ الله مصر الكنانة عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء”.