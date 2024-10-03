مؤسس Taskedin: تكني منصة للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين

تستعد مكتبة الإسكندرية لاستضافة النسخة العاشرة من قمة تكني 2024 في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل تحت شعار "عشر سنوات من تلاقي العقول المبدعة".

القمة التي تُقام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تعتبر حدثاً دولياً بارزاً في منطقة البحر المتوسط، يجمع رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بهدف تعزيز التواصل والابتكار في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال.

ويتوقع أن يشارك فى القمة هذا العام أكثر من 40,000 مشارك من خبراء ورواد أعمال وشباب من جميع أنحاء العالم، من بينهم 200 مستثمر جاهز لدعم المشاريع الناشئة، وما يزيد عن 1,000 شركة ناشئة تعرض أحدث ابتكاراتها في مختلف المجالات التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد القمة 80 جلسة نقاشية وأكثر من 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث التطورات في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

من بين المتحدثين البارزين في القمة هذا العام، يشارك الدكتور إسلام نصر الله، مؤسس تطبيق Taskedin، كأحد المتحدثين في القمة من خلال فاعلية The CEO pains ، كما أنه سيكون أحد المستثمرين الباحثين عن دعم المشروعات التكنولوجية الناشئة والدخول فى شركات جديدة مع رواد الأعمال من خلال أفطار مشروعات ابتكارية تخدم الاقتصاد المصري وتحل مشكلات المجتمع وتوفر خدمة ضرورية للمواطن.

قال الدكتور إسلام نصر الله: "تعد قمة تكني سوميت من أهم الفعاليات التي تسهم في إثراء مجتمع ريادة الأعمال في مصر والمنطقة، فهي توفر منصة فريدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لعرض أفكارهم والتواصل مع مستثمرين محليين ودوليين.

وأضاف نصر الله، أنه من خلال قمتة تكني، يتمكن رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تمويل مميزة، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع كيانات كبرى، مما يدعم بشكل كبير نمو شركاتهم الناشئة، لافتاً إلى أن القمة تمثل فرصة استثنائية لتبادل المعرفة والخبرات، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا الحدث الذي يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر."

وعن تطبيق Taskedin أكد الدكتور إسلام نصر الله، أنه يسعى إلى تغيير فكر العمل السائد من خلال مواجهة المقاومة للتغيير في بيئات العمل، وتحفيز التحول نحو مجتمع رقمي يركز على زيادة الإنتاجية بدلاً من عدد ساعات العمل المكتبية.

وتابع نصر الله: "نهدف من خلال Taskedin إلى تمكين الشركات من تحقيق الإدارة الاستراتيجية، وتسهيل إدارة الهيكلة المؤسسية والوقت، بالإضافة إلى تنظيم العملية التشغيلية بفعالية."