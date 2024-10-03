إريكسون تقدم حلولاً مبتكرة في جيتكس 2024

أعلنت شركة إريكسون عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

تأتي مشاركة إريكسون في نسخة هذا العام من المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا، تحت شعار "تمكين الغد: مستقبل الجيل الخامس وما بعده“.



ستقوم إريكسون خلال مشاركتها في هذه الدورة من معرض جيتكس جلوبال باستعراض قوة عالم يركز على الهاتف المحمول المدعوم بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الشبكات عالية الأداء والقدرات التكنولوجية المستقبلية التي تعزز الابتكار وترتقي بتجارب المستهلكين والمؤسسات وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.



يمكن لزوار جناح إريكسون في المعرض أن يحظوا بفرصة التفاعل مع خبراء متخصصين في جناح إريكسون، والتعرف على العروض التوضيحية الخاصة بالتقنيات المتطورة التي تتيحها شبكة الجيل الخامس، مثل الوصلة الصاعدة المحسنة لتعزيز البث الحي، و"الذكاء الاصطناعي في العمل".

كما سيتمكن الزوار من تجربة قيمة الجيل الخامس بشكل مباشر من خلال تجارب غامرة تُظهر كيف يمكن لمزودي خدمات الاتصالات تحقيق الربح من شبكة الجيل الخامس عبر حالات استخدام متنوعة، مثل تقسيم الشبكة، والاتصال المتمايز وغيرها.



تشير تقديرات نسخة شهر يونيو 2024 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون، أن شبكة الجيل الخامس ستهيمن على السوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2029، حيث ستمثل ما يقرب من 90% من إجمالي قاعدة اشتراكات الهاتف المحمول، مع توقعات بأن يتم تسجيل أكثر من 80 مليون اشتراك.

يسلط هذا النمو الكبير الضوء على تصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تبني الخدمات الرقمية المتقدمة، وتحول مزودي الخدمات إلى شركات تعتمد على التكنولوجيا.