إريكسون تتعاون مع الجامعات لدعم الابتكار وتطوير مهارات قادة المستقبل

أطلقت اريكسون مؤخرا مبادرة جديدة بهدف تعزيز شراكتها مع الجامعات في مصر وذلك للمساهمة في دعم الابتكار وبناء المهارات التكنولوجية اللازمة لقادة المستقبل.

سوف يوفر هذا البرنامج لطلاب الجامعات في مصر فرصة المشاركة في مشاريع تخرج مشتركة وفرص الانضمام لبرامج دراسات عليا تتماشى مع الأبحاث المتطورة التي تُجرى في وحدة البحث والتطوير التابعة لشركة إريكسون مما يمكن المشاركين من الوصول إلى تكنولوجيا إريكسون المتقدمة، بالإضافة إلى فرص التوجيه والإشراف من قبل خبراء الشركة المتخصصين، مما يتيح لهم اكتساب خبرة عملية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمساهمة في أبحاث لها عظيم الأثر في دفع عجلة التقدم التكنولوجي. كما تهدف المبادرة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز فرصهم المهنية وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم الوظيفي.

كما تهدف إريكسون من خلال هذه المبادرة إلى إشراك الطلاب والخريجين الجدد في مجموعة من التخصصات المتنوعة مثل تقنية الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات. وقد تم تصميم هذه المبادرة لتزويد الطلاب بخبرات عملية فريدة عبر تنظيم مشاريع بحثية مشتركة، وتوفير فرص تدريب داخلي، وتنفيذ برامج أكاديمية، بالإضافة إلى عقد جلسات تدريب متخصصة. ويجسد هذا البرنامج رؤية اريكسون التي تتمثل في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات الصناعة وتمكين شباب المستقبل وإعداد الجيل القادم من القادة لمهن ناجحة في بيئة تنافسية مع فتح الأبواب أمام الأسواق العالمية لهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الطلاب المشاركون في هذه البرامج بفرصة الوصول إلى المنصات والأدوات التكنولوجية المتقدمة التي توفرها إريكسون، مما يمكنهم من العمل على مشاريع حقيقية على أرض الواقع تتماشى مع أحدث توجهات الصناعة.

قال أحمد الشرقاوي، مدير عام شركة إريكسون مصر: "من خلال تعاوننا الوثيق مع الجامعات في مصر، نحن نعمل على تعزيز أبحاثنا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ونساهم أيضًا في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية الأوسع للبلاد. إن شركة اريكسون لديها إيمانا راسخا أن الثروة البشرية هي العنصر الأكثر أهمية للنجاح على المدى الطويل ولذلك فنحن نلتزم بدعم الابتكار وتطوير الجيل القادم من قادة التكنولوجيا في مصر، وتعد هذه المبادرة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لدعم تطوير القوى العاملة الماهرة والمساهمة في تقدم البلاد. نحن متحمسون لاستقبال الطلاب في هذا البرنامج وتمكين الجيل القادم من القادة."

تتمتع شراكات إريكسون طويلة الأمد مع الجامعات في مصر بسجل حافل من النجاح، حيث أسفرت عن تقدم ملحوظ في مجالات الاتصالات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي. وسيعمل البرنامج الجديد، المقرر إطلاقه في خريف عام 2024، على تعزيز هذا التعاون بشكل كبير، مع الاستعدادات الجارية بالفعل لوضع اللمسات الأخيرة لإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات الأكاديمية البارزة في مصر، مما يعكس التزام إريكسون المتواصل بدعم الابتكار وتطوير المهارات التكنولوجية في المنطقة.

وبالإضافة إلى هذا التعاون الأكاديمي، ستشارك إريكسون بفعالية في معارض العمل وفعاليات التوظيف، مما يتيح للطلاب فرصة استكشاف مسارات مهنية متنوعة داخل الشركة.

