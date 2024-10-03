صاحب شركة سيتي كريك للمقولات يشكر الدكتورة هدى معروف على نجاح الجراحة

يتقدم الباشمهندس / اسامة نصار صاحب شركة سيتي كريك للمقولات ببالغ الشكر للدكتورة / هدى معروف زهره بمركز بن حيان الطبي بالشارقة علي نجاح الجراحة التي اجرتها للخبير العقاري

/ محمد احمد فؤاد امين

*مقال شكر وتقدير*

نحن البشر أحياناً نقف عاجزين أمام قوة الكلمات للتعبير عن امتناننا العميق وشكرنا الجزيل لأولئك الذين كان لهم دور كبير في حياتنا. وها أنا اليوم، أجد نفسي أمام هذا الموقف، بعد تجربة جراحية ناجحة على يد الطبيبة الكفؤة، د. د هدى معروف زهرة

لقد خضعت لعملية جراحية دقيقة في الأنف والأذن، وقد كانت الطبيبة د. هدى معروف زهره هي الأمل الذي أضاء لي الطريق نحو التعافي. إن احترافها، واهتمامها الدقيق بأدق التفاصيل، ورعايتها التي لا تعرف الملل، جعلتني أشعر بالأمان والثقة منذ لحظة دخولي إلى غرفة العمليات وحتى يومي هذا.

ولا يسعني إلا أن أشكرها على اهتمامها الكبير وحرصها على صحة مرضاها، بالإضافة إلى ابتسامتها اللطيفة التي كانت دائماً تخفف من حدة القلق. إن الجمع بين الكفاءة العلمية العالية والإنسانية الرائعة في آن واحد هو أمر نادر، ولكنه متجسد بكل وضوح في د.هدى معروف زهره

لقد كانت تجربتي الطبية تحت إشرافها نموذجاً مميزاً في الطب الإنساني الرفيع، والذي لا يقتصر فقط على المهارة الجراحية، وتقديم الرعاية اللازمة التي تتجاوز الجراحة إلى الدعم النفسي والمعنوي. لطالما شعرتُ بأنها تعاملني كإنسان أولاً وقبل كل شيء، وكان لذلك أكبر الأثر في تعزيز ثقتي وطمأنتي.

أشكركِ جزيل الشكر على عطائك اللامحدود، وعلى ما قدمته لي من دعم خلال هذه المرحلة. إن إصراركِ على المثابرة وتقديم أفضل ما لديكِ في كل موقف يثبت أن الطب ليس مجرد مهنة بل رسالة سامية تعكس التفاني والإنسانية. أدعو الله أن يبارك في جهودكِ ويزيدكِ توفيقاً ونجاحاً في مسيرتكِ الطبية. لا شك أن لديكِ مستقبلاً باهراً ينتظركِ.

مع أصدق التمنيات بدوام النجاح والتفوق،

الخبير العقاري محمد احمد فؤاد امين

صاحب محموعة شركات الفؤاد