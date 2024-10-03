القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل مستمرة بلبنان (فيديو)

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إنّ القصف الإسرائيلي مستمر ومتواصل حتى الآن في مناطق متفرقة من القطاع الشرقي بالجنوب اللبناني، موضحا أنّ قوات الاحتلال تستهدف مجددا بلدات الخيام وسهل مرجعيون ومنطقة العديسة التي حاول جيش الاحتلال التسلل منها برا بالأمس، لكن المقاومة الإسلامية في لبنان أفشلت هذه المحاولة.

محاولة خامسة للتسلل برا نحو الأراضي اللبناني

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، أنّ هناك محاولة خامسة للتسلل برا نحو الأراضي اللبناني عبر بلدة عيترون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أمس، مشيرا إلى أنّ هذه البلدة يقابلها موقع المنارة العسكري الإسرائيلي، كما أنّه كانت هناك اشتباكات ضارية طوال ساعات الليل، بالتالي فشل جيش الاحتلال في الدخول إلى بلدة عيترون.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وواصل، أنّ محاولة التسلل عبر بلدة عيترون تعد المحاولة الخامسة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية اللبنانية من أجل الدخول إلى الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أنّ المحاولة الأولى كانت عبر بلدة العديسة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، والثانية من بلدة يارون، ولكن فشلت هذه المحاولة أيضا وسقط عددا من جنود جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.

