سيارات فولكس فاجن الأيقونية تغزو ساحات ببجي موبايل

أعلنت ببجي موبايل(PUBG MOBILE) ، إحدى أكثر ألعاب الهاتف المحمول شعبية في العالم، عن تعاونها مع فولكس فاجن، شركة السيارات الألمانية الغنية عن التعريف، لتعزيز تجربة اللاعبين وإضفاء مزيد من الإثارة والتشويق على أجواء المعارك الملحمية.

حتى 10 نوفمبر، يمكن للاعبين الاختيار بين طرازين أيقونيين من فولكس فاجن، وهما VW Käfer 1200L وVW New Beetle Convertible، المميزين بتصاميمهما الفريدة والساحرة. ويأتي الطراز الكلاسيكي VW Käfer 1200L بألوان زاهية مثل الأصفر أو تصاميم المخلوقات المرحة، بينما يأتي الطراز المعاصر VW New Beetle Convertible باللون الوردي الجذاب أو بتصاميم الوحوش الجريئة. ويمكن للاعبي ببجي موبايل خوض غمار المعارك الملحمية داخل اللعبة باستخدام هذه السيارات الجديدة، واكتشاف الطابع المميز والسحر الخاص بعلامة فولكس فاجن الشهيرة.



وستتضمن الشراكة أحداثاً خاصاً داخل اللعبة تتيح للاعبين فرصة الحصول على أربع ملحقات حصرية لتزيين سياراتهم، مثل ملحق البالون المرح وملحق اللعبة لسيارة VW Käfer 1200L، ما يضفي على السيارة طابعاً مرحاً ولطيفاً. بينما سيارة VW New Beetle Convertible، فيمكن تخصيصها من خلال إضافة قرنين حادين ومفتاحاً لولبياً، الأمر الذي يمنح السيارة مظهراً أكثر شراسة وقوة. تتيح هذه الشراكة بين ببجي وفولكس فاجن للاعبين تخصيص سيارات فولكس فاجن داخل اللعبة باستخدام ملحقات فريدة، مما يعزز من متعة وإثارة تجربة اللعب.

يمكن للاعبين الاستمتاع بتحديث التعاون بين ببجي موبايل وفولكس فاجن من 20 سبتمبر إلى 10 نوفمبر.

تتوفر اللعبة مجاناً للتحميل على متجر App Store ومتجر Google Play.