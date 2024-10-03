Epic توسع برنامج الألعاب المجانية إلى متجرها المحمول

حتى الآن، ركزت النسخة المحمولة من متجر Epic Games Store في الغالب على الألعاب الأساسية للعلامة التجارية مثل Fortnite وFall Guys. ولن يظل الأمر على هذا النحو لفترة طويلة.

أعلن المدير العام لمتجر Epic Games Store، ستيف أليسون، في Unreal Fest في سياتل، عن خططه لتوسيع مكتبة متاجر Epic Games Store المحمولة بإضافة من 10 إلى 50 لعبة جديدة من جهات خارجية وبدء برنامج ألعاب مجانية، وفقًا لـ mobilegamer.biz.

قال أليسون إن برنامج الألعاب المجانية والعناوين التابعة لجهات خارجية ستكون متاحة في "الربع الرابع" أو الجزء الأخير من العام. كما أشار الخطاب الرئيسي لشركة Epic في Unreal Fest إلى أن Ark: Ultimate Mobile Edition ستكون واحدة من الألعاب الجديدة التابعة لجهات خارجية على متجر الأجهزة المحمولة.

تريد Epic Games أيضًا تسهيل عملية إرسال اللعبة كثيرًا. ذكر أليسون أن المتجر سيقدم "أدوات نشر ذاتية" للمطورين. سيسمح لهم هذا بإصدار ألعابهم "دون أي تفاعل معنا، كما يفعلون على أجهزة الكمبيوتر اليوم".

متجر Epic Games متاح في جميع أنحاء العالم على أجهزة Android ولمستخدمي iOS في الاتحاد الأوروبي.