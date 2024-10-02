منج وانزو تعود إلى قيادة هواوي قبل إطلاق الهاتف الجديد

عادت منج وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز، إلى قيادة الشركة بموجب نظام الكراسي الدوارة، حيث تستعد شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة لإطلاق هاتفها الذكي الرائد التالي.



قالت الشركة التي يقع مقرها في شنتشن في بيان نُشر يوم الاثنين إن منغ، ابنة مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي رين تشنغ في، تولت يوم الثلاثاء منصب رئيسة مجلس الإدارة بالتناوب والإنابة في الشركة لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 مارس من العام المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي تتولى فيها منغ، 52 عامًا، منصب القيادة العليا في هواوي، حيث ترأس مجلس إدارة الشركة ولجنتها التنفيذية. وكانت فترة ولايتها العام الماضي من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر.