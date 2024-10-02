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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تكنولوجيا

منج وانزو تعود إلى قيادة هواوي قبل إطلاق الهاتف الجديد

منج وانزو تعود إلى
منج وانزو تعود إلى قيادة هواوي

عادت منج وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز، إلى قيادة الشركة بموجب نظام الكراسي الدوارة، حيث تستعد شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة لإطلاق هاتفها الذكي الرائد التالي.


قالت الشركة التي يقع مقرها في شنتشن في بيان نُشر يوم الاثنين إن منغ، ابنة مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي رين تشنغ في، تولت يوم الثلاثاء منصب رئيسة مجلس الإدارة بالتناوب والإنابة في الشركة لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 مارس من العام المقبل.
وهذه هي المرة الثانية التي تتولى فيها منغ، 52 عامًا، منصب القيادة العليا في هواوي، حيث ترأس مجلس إدارة الشركة ولجنتها التنفيذية. وكانت فترة ولايتها العام الماضي من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر.

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