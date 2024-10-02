نظارات Meta الذكية تخبرك بمكان ركن سيارتك

تطرح Meta بعض الميزات التي تم الإعلان عنها مسبقًا لنظاراتها الذكية Ray-Ban التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا.

نشر المدير التقني أندرو بوسورث على Threads أن تحديث اليوم للنظارات يتضمن المزيد من التعرف على اللغة الطبيعية، مما يعني أن الأوامر المتكلفة "مرحبًا يا Meta، انظر وأخبرني" يجب أن تختفي.

سيتمكن المستخدمون من التعامل مع مساعد الذكاء الاصطناعي بدون جزء "انظر و" من الاستدعاء.

تصل معظم أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تم عرضها خلال حدث Connect الشهر الماضي أيضًا إلى الإطارات اليوم.

يتضمن ذلك الرسائل الصوتية والمؤقتات والتذكيرات. يمكن أيضًا استخدام النظارات لجعل Meta AI يتصل برقم هاتف أو يمسح رمز الاستجابة السريعة.

أظهر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ميزات التذكير الجديدة كطريقة للعثور على سيارتك في مرآب للسيارات في مقطع فيديو على Instagram. أحد الإغفالات الملحوظة في هذا التحديث هي ميزة الترجمة المباشرة، لكن بوسورث لم يشارك جدولًا زمنيًا لمتى ستكون هذه الميزة جاهزة.

لقد تصدرت نظارات ميتا الذكية عناوين الأخبار اليوم بعد أن استخدمها طالبان من جامعة هارفارد للكشف عن هويات أشخاص غرباء. لقد تمكنت النظارة من خلال الجمع بين تقنية التعرف على الوجه ونموذج معالجة اللغة من الكشف عن عناوين وأرقام هواتف وتفاصيل أفراد الأسرة وأرقام الضمان الاجتماعي الجزئية.