OpenAI تحصل على 6 مليارات دولار من التمويل الجديد

الآن بعد أن أصبحت شركة OpenAI شركة ربحية، فإنها تحقق ربحًا كبيرًا في هذه العملية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة OpenAI جمعت 6.6 مليار دولار من التمويل الجديد من المستثمرين، مما ضاعف قيمتها تقريبًا إلى 157 مليار دولار. كما يجعل التمويل الجديد أكبر صفقة رأس مال استثماري في التاريخ.

انضم المستثمرون الجدد إلى الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد أن خططت الشركة الناشئة للذكاء الاصطناعي للتحول من شركة خيرية غير ربحية إلى شركة ربحية تركز على المنتجات. إذا فشلت شركة OpenAI في الانتقال إلى الربح، يحق للمستثمرين سحب تمويلهم، وفقًا لـ Axios.

قادت شركة رأس المال الاستثماري Thrive Capital التي أسسها جوشوا كوشنر، الابن الأصغر لمطور العقارات المدان الذي تحول إلى عفو تشارلز كوشنر، الجولة الجديدة من التمويل بمبلغ 1.25 مليار دولار. ومن بين المستثمرين الآخرين SoftBank وNvidia وFidelity Management وأكبر مستثمر سابق في OpenAI Microsoft.

كان أحد الأسماء التي غابت بشكل ملحوظ عن قائمة المستثمرين هي شركة Apple. كانت شركة التكنولوجيا العملاقة في صدد التفاوض على صفقة تمويل ولكن يبدو أن الاتفاقية انهارت.

التمويل ليس الشيء الوحيد الذي ينمو لشركة OpenAI. فقد اجتذب تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT 250 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، ارتفاعًا من 200 مليون تم الإعلان عنها في نهاية أغسطس، و11 مليون مشترك مدفوع. دفع معدل الاستخدام الأعلى مسؤولي OpenAI إلى التفكير في أنه يجب عليهم رفع سعر الاشتراك في ChatGPT إلى 22 دولارًا شهريًا بحلول نهاية العام و44 دولارًا شهريًا في السنوات الخمس المقبلة.