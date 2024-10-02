المزيد من الإعلانات قادمة إلى Amazon Prime Video

هل يمكنك سماع الأصوات الناعمة الملائكية للمديرين التنفيذيين للشركات وهم يغنون في انسجام؟ هذا لا يمكن أن يعني سوى شيء واحد. لقد توصلوا إلى طريقة جديدة لانتزاع المال من أعيننا. تضيف أمازون المزيد من الإعلانات إلى Prime Video، وفقًا لتقرير صادر عن Financial Times. سيدخل هذا الارتفاع في الروعة التي ترعاها الشركات حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.

يأتي هذا بعد أقل من عام من فرض أمازون للإعلانات على منصة بث الفيديو الخاصة بها، وهو ما تفعله جميع شركات البث الرئيسية الآن. ندفع المال لمشاهدة الإعلانات. إنه أمر رائع للغاية. على أي حال، لا يزال من غير الواضح عدد الإعلانات الإضافية التي ستغزو الحلقة التالية من Reacher أو أين سيتم وضعها. لا يتم إنشاء عروض البث الحديثة مع وضع الإعلانات في الاعتبار، لذلك تظهر هذه الإعلانات في أي مكان.

تحولت الإعلانات إلى مصدر دخل جاد لأمازون لأنها، مرة أخرى، تجلس فوق عضويات Prime الشهرية التي ندفع مقابلها بالفعل. يكلف الذهاب بدون إعلانات إضافية. أعلنت الشركة مؤخرًا أنها جمعت أكثر من 1.8 مليار دولار من التزامات الإعلان في حدث مقدم في سبتمبر. وقد تجاوز هذا أهداف الشركة الخاصة. وكشفت أمازون أيضًا أن مستوى الإعلانات في Prime Video يصل إلى 19 مليون مستخدم شهريًا في المملكة المتحدة وحدها. ويستخدم هذا المستوى أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة كل شهر.

وقالت كيلي داي، نائبة رئيس Prime Video International، لصحيفة فاينانشال تايمز إن المنصة أطلقت "بحمولة خفيفة جدًا" من الإعلانات في البداية، وذلك لإعداد المستهلكين للهجوم القادم. وقالت إن الطرح الأولي كان "دخولًا لطيفًا متعمدًا في مجال الإعلان".

وقالت: "نعلم أنه كان نهجًا معاكسًا بعض الشيء. "لكن في الواقع سارت الأمور بشكل أفضل بكثير مما توقعنا". وأضاف داي أن الشركة لم تشهد "موجة من الناس الذين يخرجون أو يلغون" بعد أن قدمت الإعلانات.

وتستعد الشركة أيضًا لتجربة إعلانية تفاعلية تسمح لمشاهدي Prime Video بإضافة عنصر إلى عربة التسوق الخاصة بهم مباشرة من بث الفيديو. سيعمل هذا مع أجهزة التحكم عن بعد المادية وعلى التطبيق. تآزر مؤسسي رائع. رائع!