ChatGPT تضيف 50 مليون مستخدم أسبوعيًا في شهرين فقط

ليس من المستغرب أن يتدافع المستثمرون لضخ الأموال في OpenAI. إلى جانب الإعلان عن جمع الشركة 6.6 مليار دولار في التمويل، كشفت OpenAI أن "أكثر من 250 مليون شخص حول العالم يستخدمون ChatGPT أسبوعيًا لتعزيز عملهم وإبداعهم وتعلمهم". وهذا ارتفاع حاد منذ أواخر أغسطس، عندما قالت OpenAI إن chatbot لديه 200 مليون مستخدم أسبوعيًا - ضعف العدد الذي كان لديه في نوفمبر الماضي. اعتبارًا من يونيو، كان 350 مليون شخص يستخدمون أدوات OpenAI كل شهر، وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز. ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين يدفعون مقابل الوصول مقابل أولئك الذين يستخدمون المستوى المجاني.

ليس من الواضح تمامًا سبب وجود مثل هذه الزيادة الحادة في أعداد المستخدمين في غضون شهرين فقط. ومع ذلك، عاد الأطفال للتو إلى المدرسة وقد يستخدمون chatbot للغش وإجراء بعض الأبحاث السريعة. من المحتمل أن تتوقع OpenAI أن تحصل أعداد مستخدمي ChatGPT على دفعة كبيرة أخرى عندما تقوم Apple في النهاية بدمجها في Apple Intelligence، وهو ما سيحدث في الأشهر المقبلة.