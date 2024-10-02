تطبيق NVIDIA يحل محل GeForce Experience قريبًا

في فبراير الماضي، أصدرت NVIDIA تطبيقًا شاملاً للتعديلات الرسومية في الإصدار التجريبي، والذي أطلق عليه باختصار اسم NVIDIA App. لا يعد التطبيق بديلاً مباشرًا لتطبيق GeForce Experience الحالي لأنه يتيح لك أيضًا تثبيت تطبيقات NVIDIA الأخرى مثل GeForce NOW (الألعاب السحابية) وNVIDIA Broadcast (تجربة بث محسنة)، والتي لا تستطيع GeForce Experience القيام بها. ومع ذلك، تحاول أحدث تحديثات تطبيق NVIDIA ببطء الجمع بين التجربتين في واحدة، كما أعلنت الشركة اليوم.

بالنسبة لمعظم اللاعبين الذين يستخدمون وحدات معالجة الرسومات NVIDIA، يعد تطبيق GeForce Experience الخيار الأكثر شيوعًا لضبط إعدادات الرسوميات في اللعبة وتحديث برامج التشغيل وبعض الإعدادات السريعة الأخرى. يمكن لتطبيق NVIDIA الجديد القيام بكل ذلك وأكثر، مثل تنشيط مرشحات تتبع الأشعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للألعاب المدعومة. كما يتميز أيضًا بطبقة جديدة داخل اللعبة، من بين ميزات أخرى.

أحد الإضافات في تحديث اليوم هو دعم شاشات RTX HDR المتعددة. يمكن لأولئك الذين يمتلكون شاشات متعددة معتمدة بتقنية HDR الآن تمكين HDR عليها في نفس الوقت. يمكنك الآن أيضًا تكوين G-Sync باستخدام تطبيق NVIDIA، وهو شيء لم يكن بإمكانك فعله سابقًا إلا باستخدام لوحة تحكم NVIDIA، والتي قد تكون مربكة للبعض.

الأمر الأكثر أهمية هو أن NVIDIA تعمل الآن بجد لدمج المزيد من ميزات لوحة التحكم في تطبيق NVIDIA. بمجرد خروج التطبيق من الإصدار التجريبي في نهاية العام، تخطط الشركة لنقل جميع مستخدمي GeForce Experience إلى التطبيق الجديد. في الوقت الحالي، يتم تشجيع المستخدمين بشدة على تقديم ملاحظاتهم.