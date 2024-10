تخفيض سعر لعبة The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

تكره شركة Nintendo تقديم تخفيضات على ألعابها الأصلية عندما تكون قد مرت عليها خمس سنوات، ناهيك عن خمسة أيام فقط.

تبيع شركة Woot لعبة The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom التي تم إصدارها مؤخرًا مقابل 52 دولارًا، وهو ما يخالف التقليد بالتأكيد. وهذا خصم بنسبة 8 دولارات أو 13%. ومن غير المرجح أن تجد أي شيء أقل من ذلك حتى تبدأ اللعبة في الظهور في صناديق البيع المستعملة.

هذه نسخة مادية من لعبة Zelda الجديدة التي أطلقنا عليها "المألوفة والجديدة" في مراجعتنا الرسمية. إنها مألوفة لأنها مغامرة من أعلى إلى أسفل تذكرنا بلعبة The Legend of Zelda: A Link to the Past وThe Legend of Zelda: Link's Awakening، من بين ألعاب أخرى. إنها جديدة بسبب كل شيء آخر.



هذه هي أول لعبة في الامتياز تتيح لك التحكم في الأميرة التي تحمل الاسم (لا، أنا لا أحسب عنوان Philips CD-i القديم.) هذه ليست مجرد تبديل للجلد. زيلدا بطلة مختلفة تمامًا، بمجموعة حركات فريدة تغير كل جانب تقريبًا من جوانب اللعب. حيث أن لينك هو محارب عادي يحمل سيفًا، زيلدا ساحرة/مستحضرة.

يمكنها استدعاء (حرفيًا) مئات العناصر، بما في ذلك كل وحش تقريبًا في اللعبة. هذا يعني أنه يمكنك الدخول في معركة محاطًا بجيش من Moblins المتعطشة للدماء، على الرغم من أنني مؤخرًا كنت أستخدم الغربان. عادةً ما يكون لهذه الوحوش استخدام ثانوي لحل الألغاز والعبور، وهو أمر رائع للغاية.

هناك أيضًا الكثير من Breath of the Wild وTears of the Kingdom في الحمض النووي لهذه اللعبة. تبدو وكأنها لعبة Zelda قديمة الطراز، لكنها تشبه نوعًا ما لعبة جديدة. توجد زنزانات تقليدية، وهو أمر رائع، لكن لا يوجد ضغط لإكمالها. لقد قمت بواحدة فقط واستغرقت حوالي 15 ساعة حتى الآن. بدلاً من ذلك، أستخدم ميكانيكا برية ومجنونة لاستكشاف كل زاوية وركن من الخريطة الضخمة (المدهشة)، بحثًا عن الأسرار والاستدعاءات الجديدة.

هناك جانب سلبي واحد فقط تطرق إليه معظم المراجعين. هناك الكثير من الاستدعاءات في هذه اللعبة، والتي تسمى الصدى. قد يتطلب الاختيار من بين أكثر من مائة وحش وكائن بعض التنقل المرهق في القائمة. أما بالنسبة لهذا البيع، فإن Woot تسمح بنسخة واحدة فقط لكل عميل، مع تاريخ شحن 11 أكتوبر.