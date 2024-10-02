ميتا تسهل كسب المال لمبدعي فيسبوك

تعمل Meta على دمج برامجها الثلاثة لتحقيق الدخل للمبدعين على Facebook لتسهيل بدء المستخدمين في كسب المال على الشبكة الاجتماعية. لدى الشركة ثلاث طرق للمبدعين لكسب المال على الموقع: عبر الإعلانات داخل البث، والإعلانات على Reels ومكافآت الأداء. كل منها له متطلبات أهلية مختلفة وعملية تسجيل مختلفة. سيعمل برنامج تحقيق الدخل من المحتوى الجديد على Facebook على تبسيط الأمور للمبدعين الذين يريدون كسب المال على الموقع، حيث لن يحتاجوا إلا إلى التقدم والمرور بعملية الإدماج مرة واحدة.

في إعلانها، قالت Meta إنها دفعت للمبدعين أكثر من 2 مليار دولار مقابل Reels ومقاطع الفيديو والصور والمنشورات النصية على مدار العام الماضي. ومع ذلك، قالت أيضًا إن المبدعين غير قادرين على تعظيم ما يمكنهم كسبه على المنصة، وثلثهم فقط يكسبون من أكثر من برنامج واحد من برامجها. سيعمل المخطط الموحد تمامًا مثل برامجها القديمة من حيث أنه يحتوي على نموذج دفع قائم على الأداء. لا يزال بإمكان المستخدمين الذين يحصلون على المال كسب المال من الإعلانات في بكراتهم ومقاطع الفيديو الأطول والصور والمنشورات النصية. ومع ذلك، ستمنحهم Meta إمكانية الوصول إلى علامة تبويب جديدة للرؤى، والتي تُظهر مقدار الأموال التي يكسبونها من تنسيقات المحتوى المختلفة. يمكنهم أيضًا معرفة مقاطع الفيديو والمنشورات التي تحقق أكبر قدر من المال. في السابق، كانت الشركة لديها علامات تبويب منفصلة للرؤى لكل برنامج.

لا تزال ميزة الربح الجديدة في وضع تجريبي وستظل كذلك حتى العام المقبل. هذا الأسبوع، ستبدأ Meta في دعوة مليون منشئ محتوى يكسبون بالفعل على الشبكة الاجتماعية للمشاركة في اختبارها التجريبي، لكنها ستستمر في إرسال الدعوات إلى المزيد من الأشخاص في الأشهر المقبلة. لا يتعين على المبدعين المشاركة في الاختبار إذا لم يرغبوا في ذلك، ولكن إذا فعلوا ذلك، فلن يتمكنوا من إعادة الانضمام إلى مخططات الربح المستقلة على Facebook. يمكن لأولئك الذين لا يتلقون دعوة في أي وقت قريب ولكنهم يريدون الانضمام إلى البرنامج الجديد التعبير عن اهتمامهم من خلال صفحة الربح الرسمية للمحتوى على فيسبوك.