"شغلني" تفتتح المركز الثاني خلال عام لخدمة القاهرة الكبرى

تعتزم شركة شغلني، افتتاح مركزاً جديداً للتشغيل والتدريب، كجزء من خطة توسع الشركة، والنجاح اللافت الذي حققه مركزها الأول في محافظة سوهاج، وتهدف الخطوة الجديدة لتلبية احتياجات أهالي مدن القاهرة الكبرى في الحصول على فرص عمل، وتدريب على مهارات العمل للشباب، وبرامج تمكين المرأة.

قال عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني، إن المركز الثاني لشغلني جاء عندما طرحت الفكرة من خلال برنامج Shark Tank وقبولت بتأييد وترحيب شديد من جميع المستثمرين بالاجماع.

أضاف أن المركز الأول بمحافظة سوهاج جاء بدعم من المهندس نجيب ساويرس وبرنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبتنفيذ شركة DAI.

تابع أن " شغلني" أجرت ما يقارب من ألفين مقابلة شخصية لراغبي العمل، منذ مارس الماضي بمركز سوهاج وبالفعل تم توفير 500 فرصة عمل لهم، في جميع محافظات مصر وتحديدا مدن البحر الأحمر لزيادة المرتبات عن محافظات الصعيد تم مراعاة الحد الأدني للأجور وتوفير مسكن مناسب وتأمينات صحية واجتماعية.

وأشار إلى أن طريقة المركز الجديد سيعمل بنفس الطريقة عن طريق اطلاع راغب العمل على الوظائف المتاحة من خلال كشك شغلني الالكتروني ليختار الوظيفه المناسبة، ثم يُجري مقابلة مع مسؤول التوظيف داخل المركز، وفي حال قبوله يتم تعيينه فوراً و هذه العملية تتم مجانا دون اي رسوم.

وأكد خليفة أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين والسائقين وخدمة العملاء خصوصاً المهتمين بمجالات الأغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها.

واختتم خليفة تصريحاته بأن المركز الجديد سيعمل بكامل طاقته منتصف شهر أكتوبر الجاري، كجزء من سلسلة مراكز لشغلني ستنتشر وتغطي جميع محافظات مصر.