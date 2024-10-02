Palworld في طريقها إلى الأجهزة المحمولة بفضل صانع PUBG

قد تكون Palworld في طريقها إلى جهاز محمول بالقرب منك. وافقت Krafton، ناشر PUBG: Battlegrounds، على صفقة ترخيص مع صانع اللعبة، Pocketpair، لجلب اللعبة الناجحة إلى الأجهزة المحمولة.

ستقوم PUBG Studios التابعة لـ Krafton بتطوير النسخة المحمولة. لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى، بخلاف ملاحظة أن PUBG Studios ستعيد تفسير طريقة لعب Palworld للأجهزة المحمولة، وفقًا لترجمة آلية لبيان صحفي (باللغة الكورية). لذلك ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان هذا سيكون منفذًا مخلصًا للعبة الكاملة أو منتجًا فرعيًا يحتوي على بعض الميزات نفسها.

ظهرت Palworld لأول مرة في يناير وحققت نجاحًا فوريًا، حيث بيعت أكثر من مليون نسخة في ثماني ساعات و15 مليونًا على Steam وحده في غضون شهر. كما وصلت بسرعة إلى 10 ملايين لاعب على Xbox وكانت أكبر إطلاق لجهة خارجية على الإطلاق على Game Pass. ثم هبطت لعبة Palworld فجأة على PlayStation 5 في العديد من الأسواق الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، هناك سبب لعدم توفر لعبة Palworld على PS5 في اليابان في الوقت الحالي. لفت تشابه اللعبة مع لعبة Pokémon (هنا، يمكنك أيضًا اصطياد مجموعة متنوعة من الوحوش، ولكن بعضها لديه أسلحة ويمكنك أيضًا أكلها) انتباه Nintendo وPokémon Company. وأشارت الأخيرة في يناير إلى أنها تحقق في المنافس المحتمل. وفي سبتمبر، رفعت الشركتان دعوى قضائية ضد Pocketpair في اليابان بتهمة انتهاك براءة اختراع مزعومة.