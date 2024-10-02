توقف محاكي Switch Ryujinx بعد ضغوط من Nintendo

أغلقت Nintendo محاكيًا آخر، هذه المرة أنهت Ryujinx. كان البرنامج عبارة عن محاكي مفتوح المصدر لتشغيل ألعاب Nintendo Switch على أنظمة التشغيل Windows وLinux وMac. ذكرت رسالة تمت مشاركتها اليوم مع خادم Discord الخاص بالمحاكي أن Nintendo اتصلت بالمطور باتفاقية لوقف العمل في المشروع. لم يتم تقديم أي تفاصيل إضافية حول شروط هذه الاتفاقية. تم نشر نفس الرسالة أيضًا على X:

سيظل المحاكي يعمل لأي شخص يقوم بتشغيله بالفعل، ولكن تمت إزالة مستودع Github. كما تصدرت Ryujinx بعض العناوين الرئيسية الشهر الماضي لتشغيل لعبة Legend of Zelda: Echoes of Wisdom الجديدة بأكثر من 120 إطارًا في الثانية، وهو ما يتجاوز قدرات Switch بشكل كبير.

اتخذت Nintendo موقفًا عدوانيًا بشأن المحاكيات، حتى أنها تعاونت مع شركة أمن سيبراني في عام 2023 لمحاولة الحد من قرصنة الألعاب. يعد Ryujinx أحد أكثر المحاكيات شهرة التي استخدمتها الشركة، ولكن الشركة توصلت أيضًا إلى تسوية بقيمة 2.4 مليون دولار مع محاكي Yuzu في مارس. كما أصدرت الشركة 8535 عملية إزالة بموجب قانون حقوق الطبع والنشر الرقمي في مايو لمحاولة إزالة جميع أكواد Yuzu المستضافة عبر مستودعات Github المختلفة.