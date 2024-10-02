أوبر توصل الطلبات بطائرات بدون طيار

سيقوم مشروع مشترك جديد بين طائرات Serve Robotics لتوصيل الطلبات على الأرصفة التابعة لشركة أوبر وخدمة الطائرات بدون طيار Wing التابعة لشركة Alphabet بإجراء اختبار تشغيل مزدوج. وتأمل كلتا الشركتين التكنولوجيتين أن تتمكن الطائرات بدون طيار على الأرصفة والطائرات بدون طيار من تغطية المناطق التي لا تستطيع نظيراتها تغطيتها وتسريع أوقات التسليم.

أفاد موقع TechCrunch أن Serve Robotics وWing ستبدآن في إجراء عمليات التسليم في دالاس بولاية تكساس في وقت ما في الأشهر المقبلة. سيتضمن الاختبار عددًا محددًا من طلبات العملاء التي يتم تسليمها بواسطة مزيج من الطائرات بدون طيار على الأرصفة والطائرات بدون طيار.

أحد أكبر التحديات التي تواجه توصيل الطلبات بطائرات بدون طيار هو التغطية. لا يمكن للطائرات بدون طيار أن تسافر إلا لمسافة معينة بعيدًا عن مقرها الرئيسي. قد تجد الطائرات بدون طيار على الأرصفة صعوبة في التنقل عبر المناطق المكتظة بالسكان وبعض التضاريس الصخرية. غالبًا ما يتعين على شركات الطائرات بدون طيار ترقية مرافقها لتلبية هذه المسافات والعقبات.

ستقوم Wing وServe Robotics بإجراء عمليات التسليم في دالاس كجزء من برنامج تجريبي جديد.

تتمثل فكرة Wing

Serve Robotics وWing في استخدام كلا النوعين من الطائرات بدون طيار لتوصيل الطلبات لتغطية المناطق التي لا تستطيع خدمات التوصيل التقليدية الوصول إليها. يلتقط روبوت Serve الطلب من المطعم وينقل الطعام إلى "AutoLoader" حيث تلتقط طائرة Wing بدون طيار، وهي طائرة بدون طيار يمكنها حمل خمسة أرطال وتطير بسرعات تصل إلى 65 ميلاً في الساعة، الطلب وتكمل التوصيل.

لا يُعرف أي المطاعم أو التجار سيكونون جزءًا من الاختبار، والمناطق في دالاس حيث ستسلم الطائرات بدون طيار الطلبات وأي خطط ما بعد الاختبار لأسطول التوصيل الجديد بالطائرات بدون طيار. تقوم Serve Robotics بتوصيل الطلبات لـ 300 مطعم في لوس أنجلوس. تعمل Wing أيضًا مع Walmart في دالاس وشاركت في برنامج تجريبي مع DoorDash وWendy’s في فيرجينيا.