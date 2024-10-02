ضرب مواقع نووية أو مصالح استراتيجية.. ملامح الرد الإسرائيلى على إيران

كشف الدكتور عبدالحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية، ما تحمله الأيام من خلال قراءاته للموقف التصعيدي بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن ما حدث من تطورات خلال الأيام الماضية ينذر بحرب شاملة.

المشهد السياسي

وأضاف، خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن رد الفعل الإسرائيلي على ما قامت به إيران ليلة أمس، هو ما سيرسم المشهد السياسي العام برمته، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون الرد الإسرائيلي عبارة عن استهداف مواقع استراتيجية أو نفطية، ومصالح نووية.

وتابع: "إسرائيل مجبرة على الرد على إيران لترميم الصورة وحفظ ماء الوجه، ولكن حجم رد الفعل وطبيعته هو ما ستعتمد عليه التطورات، فإذا اكتفت بهذا الأمر لن ندخل في اتساع رقعة الصراع".

قوات الاحتلال

وواصل: "نشوة النصر التي عاشتها قوات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية بعد استهداف قادة حزب الله واغتيال حسن نصرالله، وما حدث في تفجيرات البيجر، يضع إسرائيل في زاوية ضيقة، وهو الأمر الذي يحتم أن يكون الرد الإسرائيلي قويًا".