واتساب يطرح فلاتر وخلفيات مكالمات الفيديو

قالت ميتا إنها تحرص على أن تكون المحادثات على واتساب ممتعة وأن تعكس شخصيتك دائمًا.

أضافت: “اليوم، نقدم لكم الفلاتر والخلفيات لتصبح مكالمات الفيديو الخاصة بكم أكثر تفاعلية. باستخدام هذه التأثيرات الجديدة، يمكنكم الآن تغيير الخلفية أو إضافة فلتر أثناء مكالمات الفيديو للحصول على لمسة أكثر شخصية”.

تم تصميم الفلاتر لمساعدتك في إضافة المزيد من المرح على المكالمة، سواء كان ذلك عبر إضافة ألوان أو لمسة فنية لمكالمة الفيديو الخاصة بك. باستخدام الخلفيات، يمكنك الحفاظ على خصوصية محيطك ونقل نفسك إلى مقهى لطيف أو غرفة معيشة مريحة لتقدم نفسك إلى محدثك في محيط أكثر ترتيبًا وأناقة.

مع 10 فلاتر و10 خلفيات للاختيار من بينها، يمكنك تحديد ومزج مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء مظهر فريد. تشمل الخيارات الفلاتر التالية: Warm، Cool، Black & White، Light leak، Dreamy، Prism light، Fisheye, Vintage TV, Frosted glass and Duo tone. Background options include Blur, Living room, Office, Cafe, Pebbles, Foodie, Smoosh, Beach, Sunset, Celebration وForest.

نضيف أيضًا خيارات التجميل والإضاءة المنخفضة التي تساعدك على الشعور بمزيد من الثقة والراحة عبر تعزيز المظهر والإضاءة في محيطك بشكل طبيعي، مما يجعل مكالمات الفيديو الخاصة بك أكثر حيوية.

للوصول إلى هذه التأثيرات أثناء مكالمة فيديو فردية أو جماعية، اضغط أيقونات التأثيرات أعلى يمين الشاشة لرؤية مجموعة الفلاتر والخلفيات وقم باختيار ما يناسبك.