الزهم.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج للتخلص من مشاكل الشعر

يُعد الزهم من الاضطرابات الجلدية الشائعة التي تؤثر على فروة الرأس وتسبب إزعاجًا كبيرًا للعديد من الأشخاص، ويتميز الزهم بظهور احمرار وتقشر في فروة الرأس، مما قد يؤدي إلى الحكة وتساقط الشعر في بعض الحالات، وفهم أعراض الزهم وأسبابه وعلاجه خطوة أساسية نحو استعادة صحة الشعر وفروة الرأس.

أعراض الزهم

تتضمن أعراض الزهم ما يلي:

1. تقشر فروة الرأس

ظهور قشور بيضاء أو صفراء على فروة الرأس.

2. احمرار

قد يظهر احمرار في المناطق المصابة.

3. حكة

شعور بعدم الارتياح وحكة في فروة الرأس.

4. تساقط الشعر

في الحالات الشديدة، قد يؤدي الزهم إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

أسباب الزهم

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الزهم، ومن أبرزها:

1. الاضطرابات الهرمونية

التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث خلال فترة المراهقة أو الحمل.

2. العوامل الوراثية

قد يكون لدى بعض الأفراد استعداد وراثي للإصابة بالزهم.

3. الضغط النفسي

يمكن أن يزيد الضغط النفسي من احتمالية ظهور الزهم.

4. نقص التغذية

نقص بعض العناصر الغذائية، مثل الزنك والفيتامينات، قد يساهم في ظهور الزهم.

5. الإصابة بالفطريات

فطر الملاسيزية قد يلعب دورًا في تفاقم الحالة.

طرق العلاج

تتضمن طرق علاج الزهم ما يلي:

1. استخدام الشامبوهات المضادة للفطريات

تساعد على تقليل الفطريات المسببة للحالة، مثل الشامبوهات التي تحتوي على الكيتوكونازول أو السيلينيوم.

2. الكريمات الموضعية

مثل الكريمات المضادة للفطريات أو المستحضرات التي تحتوي على الكورتيكوستيرويدات للتقليل من الالتهاب.

3. تغيير نمط الحياة

يشمل ذلك اتباع نظام غذائي متوازن، والحد من التوتر، والاهتمام بنظافة فروة الرأس.

4. استشارة طبيب الأمراض الجلدية

في الحالات الشديدة أو التي لا تستجيب للعلاج المنزلي، يجب استشارة طبيب مختص لتحديد خطة العلاج المناسبة.

الزهم حالة جلدية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، لكنه يمكن التحكم فيه من خلال فهم أعراضه وأسبابه واستخدام العلاجات المناسبة. بالتالي، من الضروري العناية بفروة الرأس واتباع نظام حياة صحي للوقاية من تفاقم الحالة.