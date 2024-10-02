هاني شاكر أول فنان يؤجل حفلاته بسبب اضطراب الأوضاع السياسية

أعلن الفنان هاني شاكر عن تأجيل جولته الغنائية الأمريكية نظرا للظروف السياسية المضطربة في الشرق الأوسط، وهو أول فنان عربي يؤجل أنشطته الغنائية نظرا لتلك الأحداث التصاعدية في لبنان وفلسطين.

هاني شاكر: ماليش نفس أغني

ونشر هاني شاكر منشورا على إنستجرام أعلن فيه "‎تأجيل حفلات أمير الغناء العربي هاني شاكر في أمريكا نظراً للظروف المتلاحقة التي تمر به المنطقة العربية من أحداث".

كانت أحدث أغاني هاني شاكر “تعباني حياتي” التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة، من كلمات اسلام القباري الحان أحمد العتباني

وتقول كلماتها "يظهر إن أنا من كتر ما عشت سنين مضغوط

شكلي تعودت بقيت مش عارف أكون مبسوط

مش عارف مالي اتغير حالي أنا مش مظبوط

تعباني حياتي بجد خلاص مش عارف أعيش

وأنا أعيش ازاي مع ناس حبتها محبتنيش

وفي كل بداية بلاقي نهاية ما تعجبنيش

أنا بضحك بس في عز الضحكة ببان مكلوب

وبحاول أصبر نفسي وأقول دي مسيرها تروق

ولا عمري اذيت إنسان ولا جيت يوم على مخلوق

أنا بضحك بس في عز الضحكة ببان مكلوب

وبحاول أصبر نفسي وأقول دي مسيرها تروق

ولا عمري اذيت إنسان ولا جيت يوم على مخلوق

أنا ياما حاولت أعيش وأتعامل بين الناس

بس الإحساس راح من جوايا مفيش إحساس

وبقيت إنسان موجود في الدنيا بعيش

وخلاص أيام وسنين عمالة تمر وعمري بيجري وبقول لو كان في لسه الخير كان بان من بدري

بس أنا في الآخر برضى وأقول ده نصيبي وقدري

أنا بضحك بس في عز الضحكة ببان مكلوب

وبحاول أصبر نفسي وأقول دي مسيرها تروق

ولا عمري اذيت إنسان ولا جيت يوم على مخلوق

أنا بضحك بس في عز الضحكة ببان مكلوب

وبحاول أصبر نفسي وأقول دي مسيرها تروق

ولا عمري اذيت إنسان ولا جيت يوم على مخلوق