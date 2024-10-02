حزب الله ينفذ 6 عمليات تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية (فيديو)

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إن العمليات مستمرة على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، مشيرًا إلى أن حزب الله أعلن تنفيذ 6 عمليات باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية على مدار الساعات الماضية.

الحدود الجنوبية اللبنانية

وأضاف: «ربما الحدث الأبرز على الحدود الجنوبية اللبنانية هو محاولة قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي التسلل برًا إلى منطقة العديسة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ولكن حزب الله يقول أنه تصدى لهذة المحاولة من المواقع العسكرية المقابلة للبلدة، وجرى إطلاق النيران وأدى ذلك إلى وقوع عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح جراء هذه المحاولة».

حزب الله

وتابع أنه وفقًا لمعلومات حصلت عليها «القاهرة الإخبارية»، لم تكن محاولة التسلل الوحيدة على طول الحدود الجنوبية اللبنانية ولكن كانت هناك محاولة أخرى في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط وربما سيعلن عنها حزب الله بعد قليل، وبالتالي لا دخول بري ولا تواجد بري لأي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في الجنوب، وفي مقابل ذلك أطلق حزب الله اللبناني عشرات الصواريخ تجاه مستعمرة المطلة التي تقع في الجهة المقابلة لبلدات كفر كيلا والعديسة والوزاني.