ABB: إنترنت الأشياء يجلب الفرص لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

في إطار أحدث ورقة بحثية نشرتها "إيه بي بي" باللغة العربية عبر موقعها الإلكتروني بعنوان " نحو مستقبل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والاعتماد على البيانات “والتي تستعرض أهمية تعزيز تكامل إنترنت الأشياء (IoT) داخل القطاع الصناعي المصري لتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.

سلطت شركة "ايه بي بي مصر" الضوء على أحدث المشاريع الرائدة التي نفذتها داخل الجمهورية من أجل تيسير انتقال الدولة إلى مستوى مثالي من الاستدامة وتقليل إهدار الطاقة.

يوفر إنترنت الأشياء (IoT) والرقمنة المزيد من الفرص لخفض استهلاك الطاقة؛ فمع الاتصالات والخدمات عن بعد، يمكن التحقق من حالة المعدات والعمليات بالكامل في أي وقت ومن أي مكان. وكذلك يسهم في زيادة المعرفة والتنبؤ والتشخيص المبكر بمشكلات الصيانة وسرعة حلها ووضع توصيات باتخاذ القرار المناسب تجنبا لحدوث اى اعطال، مما يتيح وضع اعتبارات أفضل بشأن كفاءة الطاقة وحل المشكلات بدقة، وتوفير كبير في النفقات التشغيلية

قال المهندس شريف إسماعيل – المدير التجاري لشركة "إيه بي بي" مصر ووسط أفريقيا ونائب رئيس الشركة في مصر: "تعتمد التنمية الاقتصادية في مصر على قطاع الطاقة الذي يمثل 13.1% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم فإن ايه بي بي تحرص دائما على دعم استراتيجيات الدولة المصرية للطاقة المستدامة وكذلك توفير العديد من الحلول والمبادرات المبتكرة والتوصيات في هذا الإتجاه. ونحن ندرك أهمية تعزيز تكامل إنترنت الأشياء (IoT) داخل المشهد الصناعي المصري كعامل رئيسي لتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها. وباستخدام تقنيات إنترنت الأشياء تقوم ايه بي بي بإجراء تقييمات للطاقة للشركات مما يعطي نظرة ثاقبة مفصلة حول كيفية أداء المحركات الكهربائية، ويساعد على توفير الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ويقلل من متطلبات الصيانة والتكلفة، مما يقود إلى فوائد طويلة الأجل من حيث الربحية والاستدامة".

أضاف المهندس محمد اسماعيل – مدير قطاع الصيانة والخدمات بقطاع الحركة لشركة "إيه بي بي" مصر ووسط وشمال أفريقيا: “ لقد أصبح دمج حلول إنترنت الأشياء في الصناعة بمثابة تغيير جذري في قواعد اللعبة، حيث أحدث ثورة في كفاءة الطاقة والرؤى التشغيلية و أطلق العنان لإمكانية تعظيم الصيانة الوقائية مما يطيل من العمر الافتراضي للأصول بشكل لم يسبق له مثيل. فمثلا حلول ABB Ability™ OPTIMAX من ايه بي بي يعتبر بمثابة الحل السحري لخفض تكاليف الطاقة بنسبة 5% إلى 10%، دون التأثير على العملية التشغيلية حيث يعمل هذا الحل على تحسين العرض والطلب على الطاقة بناءً على التوقعات والتنسيق في الوقت الفعلي مما يتيح التكامل السلس المرن لمصادر الطاقة المختلفة في المصانع والمنشآت الصناعية والشبكات الصغيرة دون التأثير على الشبكة العمومية. حتما وجود مثل هذه البرمجيات من شركة لها خبرة في تناول قراءات الاجهزة الموجودة في المصانع مثل ايه بي بي في متناول اليد يعزز من تحسين كفاءة الطاقة ويقلل من تكاليفها بشكل كبير في القطاع الصناعي".