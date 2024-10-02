برعاية وزارة الشباب والرياضة..

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق مؤتمر تيكنى 2024 بالإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة تيكنى خلال الفترة من (5-8) أكتوبر.

ويهدف المؤتمر الى تعزيز وتمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة، في شكل حدث ينتقل عبر المحافظات ليسلط الضوء على الدور الواضح التي تلعبه ريادة الأعمال في مستقبل مصر، وإنشاء المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن رعاية الوزارة للأحداث المحلية والدولية لريادة الاعمال والابتكار تأتى في ضور استراتيجية 2030 لتعزيز إلهام ودعم المبتكرين ورواد الأعمال الشباب، ودفع مستقبل مصر في الابتكار والقيادة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال لدورها الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر الجهود من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لريادة الأعمال في مصر.

وفى هذا السياق، أنشأت وزارة الشباب والرياضة بحاضنة وزارة الشباب والرياضة MOYS والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك لدعم قطاع التكنولوجيا الرياضية في مصر حيث، أطلقت دورتها الأولى في يناير 2024 وجارى احتضان عدد (8) شركات ناشئة بها حتى فبراير 2025 هذا وجارى الاعداد لإطلاق دورتها الثانية خلال أكتوبر 2024 الحالي .

الجدير بالذكر مشاركة ٢ شركة ناشئة هما (Actvex & shot Bot 106 )، والجاري تقديم خدمات الاحتضان لهم بحاضنة وزارة الشباب والرياضة MOYS والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك ضمن الخدمات العينية المقدمة من حاضنة الأعمال.