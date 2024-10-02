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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير سياسات دولية: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

مصر
مصر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ما يدور في المنطقة من أحداث هو بناء البيت العربي، وهو ما أكد عليه خلال اتصاله مع رئيس وزراء العراق للتباحث الذي يصبو نحو ترتيب البيت العربي والحفاظ علي الأمن القومي العربي هو الأمن القومي المصري.

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إسرائيل تقود المنطقة إلى حرب شاملة

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تقود المنطقة إلى حرب شاملة، ولكن مصر والعراق والأردان بينهم اتفاق كبير سياسي واقتصاي وتجاري وترتبيات أمنية، مشيرًا إلى  تصرفات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة تؤكد عدم الرشد وفقدان الاتزان واستغلاله لكل الظروف الدولية كالانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

العرب لديهم قضية كبيرة مع الاحتلال

وأشار خبير السياسات الدولية، إلى أن العرب لديهم قضية كبيرة مع الاحتلال، ولكن الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة في غزة ولبنان، مضيفًا أن اتساع الغزو الإسرائيلي في المنطقة وخاصة لبنان ومواصلة التدمير والقصف وقتل الأبرياء بدم بارد تعد عملية تواجه صعوبة لوجستية وأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

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