الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة.. انخفاض طفيف بالحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء 2 اكتوبر 2024، وحتى الاثنين المقبل.

استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر ،حار نهارا على اغلب الانحاء ،معتدل الحرارة ليلا

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة صباحا على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 33 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال الفترة المقبلة:

