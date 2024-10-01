Copilot AI يحصل على صوت والقدرة على رؤية مواقع الويب

بالإضافة إلى إطلاق ميزات جديدة لأجهزة الكمبيوتر Copilot+ AI وتحديث Windows 11 لعام 2024، تمنح Microsoft أيضًا Copilot AI تجديدًا على الويب والجوال وسطح المكتب.

يتضمن ذلك واجهة أكثر ودية قليلاً أينما يمكنك الوصول إليها، جنبًا إلى جنب مع إمكانيات جديدة مثل Copilot Voice، والتي تتيح لك التحدث محادثة مع المساعد AI.

في النهاية، تهدف Microsoft إلى أن يُنظر إلى Copilot على أنه أكثر من مجرد خدعة للحفلات للبحث التوليدي بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور - فهي تحاول جعله جزءًا أساسيًا من سير عملك اليومي.

يبدأ ذلك بواجهة مستخدم أنظف وأبسط تجعل Copilot يبدو مختلفًا عن محرك بحث قديم ممل. يصل هذا المظهر الجديد إلى Copilot على الويب وiOS وAndroid وWindows اليوم. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى Copilot من داخل Whatsapp، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كنت تريد تجنب المساعد AI من Meta.

تخطط Microsoft أيضًا لإطلاق المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي التجريبية عبر Copilot Labs، على غرار الطريقة التي منحت بها Google المستخدمين إمكانية الوصول إلى الميزات المبكرة من خلال مختبراتها الخاصة.

هناك Copilot Vision، والتي تتيح للذكاء الاصطناعي رؤية كل ما تشاهده في Edge، وThink Deeper، وهي طريقة للسماح لـ Copilot بالعمل بجدية أكبر على معضلات أكثر تعقيدًا.

تتمتع كلتا الميزتين أيضًا بإمكانية إنشاء مشكلات جديدة تتعلق بالخصوصية والأمان، ولكن يبدو أن Microsoft قد تعلمت قليلاً من طرحها الفوضوي لـ Recall على أجهزة كمبيوتر Copilot+.

والجدير بالذكر أن عروض Copilot Labs هذه ستكون متاحة فقط للأشخاص الذين يدفعون مقابل اشتراكات Copilot Pro.

تقول Microsoft إن جلسات Copilot Vision "اختيارية وعابرة"، ولا يتم تخزين أي شيء لتدريب الذكاء الاصطناعي. يتم حذف أي بيانات تتعلق بجلساتك بمجرد الانتهاء. لن تعمل الميزة أيضًا على جميع مواقع الويب، فقط "قائمة محدودة من مواقع الويب الشهيرة".

وتشير Microsoft إلى أن Copilot يفسر فقط الصور والنصوص التي تراها على موقع ويب؛ ولا يقوم بأي معالجة رئيسية للمحتوى. وتخطط الشركة أيضًا لتلقي ملاحظات المستخدمين الأوائل، وتحسين تدابير السلامة و"الحفاظ على الخصوصية والمسؤولية في قلب كل ما نقوم به".

لا شك أن مايكروسوفت لابد وأن تعيد بناء الثقة مع مستخدميها بعد الطرح الفاشل لـ Recall، وهي الميزة التي كانت تهدف إلى مساعدتك في العثور على أي شيء قمت به على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكنها كانت تعاني من بعض الثغرات الأمنية الفادحة في وقت مبكر.

قال رئيس قسم Windows في مايكروسوفت، بافان دافولوري، عندما سألناه عن الدروس التي تعلمتها الشركة من كارثة Recall: "في النهاية، يريد المستخدمون أن يثقوا في أي شيء يحدث مع ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الحساسة". وأضاف أنه يعتقد أن الشركة "تجاوزت كل الحدود" لخلق هذه الثقة من خلال وضع معايير أمان جديدة لـ Recall.

هناك ميزات أقل إثارة للجدل قادمة أيضًا: يستخدم Copilot Daily Copilot Voice لتقديم ملخص للأخبار والطقس وربما تذكيرات بالمهام كل يوم. استنادًا إلى العروض التوضيحية التي رأيناها، فهي تشبه إلى حد كبير بودكاست الصباح الباكر المصمم خصيصًا لك. في هذه الأثناء، سيقدم لك Copilot Discover نصائح حول ميزات الذكاء الاصطناعي التي يجب استخدامها (كما هو موضح في لقطة الشاشة أعلاه)، اعتمادًا على خدمات Microsoft التي استخدمتها في الماضي.

شخصيًا، ما زلت مترددًا بعض الشيء بشأن التحول شبه الفوري لشركة Microsoft إلى شركة ذكاء اصطناعي. هذا صحيح بشكل خاص لأننا ما زلنا نتعامل مع عدم الدقة وقضايا أخرى من ChatGPT من OpenAI، والتي تعتمد عليها Microsoft لتشغيل Copilot. تبدو ميزات Copilot هذه أكثر فائدة من كونها محرك بحث معزز، لكن الشركة لا تزال بحاجة إلى إثبات أنها قادرة على بناء ميزات الذكاء الاصطناعي بأمان وخصوصية لا تقبل المساومة.

كما هو الحال مع أي منتج ذكاء اصطناعي عمليًا هذه الأيام، تفاجأت Microsoft أيضًا بإصدار ميزات Copilot هذه. تم إطلاق Copilot Voice وDaily اليوم، لكن Voice لن يتوفر إلا باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا.

في الوقت نفسه، يعمل Copilot Daily فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الوقت الحالي. سيتوجه تطبيق Copilot Vision إلى المختبرات خلال الأيام المقبلة لعدد محدود من مشتركي Copilot Pro، بينما يتوفر تطبيق Think Deeper لمستخدمي Pro في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.