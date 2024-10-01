مايكروسوفت تنهي إنتاج HoloLens 2

يبدو أن منصة الواقع المعزز HoloLens من مايكروسوفت يتم إرسالها إلى مزرعة تقنية رائعة في الجزء الشمالي من الولاية. أعلنت الشركة للتو أنها ستوقف إنتاج سماعة HoloLens 2، وفقًا لتقرير UploadVR. ليس لدى Microsoft خطط لإنتاج جهاز آخر، لذا فهذه هي نهاية الطريق.

أبلغت الشركة عملائها وشركائها من المؤسسات أن هذه ستكون آخر مرة لشراء سماعة الرأس قبل نفاد المخزون. ومع ذلك، ستستمر سماعات HoloLens 2 في تلقي "تحديثات لمعالجة مشكلات الأمان الحرجة وتراجع البرامج" حتى عام 2028. سيمثل ذلك نهاية تحديثات البرامج. ستتوقف سماعة HoloLens الأصلية عن تلقي تحديثات البرامج في 10 ديسمبر. أي بعد شهرين.

تواصلنا مع Microsoft للاستفسار عن قرارها بإنهاء إنتاج سماعات HoloLens وما إذا كانت هناك أي فرصة لتحديث الأجهزة في وقت ما في المستقبل. سنقوم بتحديث هذا المنشور عندما نسمع ردًا.

لا يعد هذا التحرك مفاجئًا، نظرًا لأن Microsoft ألغت خططها لسماعة HoloLens 3 في عام 2022. قال أليكس كيبمان، رئيس الواقع المختلط في الشركة، في نفس العام إن "HoloLens تعمل بشكل رائع" وأن أي شائعات بخصوص زوال المنصة مبالغ فيها إلى حد كبير. يا له من فرق يحدثه عامان.

تم إطلاق HoloLens 2 لأول مرة في عام 2019، بعد ثلاث سنوات فقط من الإصدار الأصلي. تم الإعلان عنه كجهاز للمستهلكين من الشركات، لذلك لم يدخل السوق الشامل حقًا. كان هذا قبل أن يصبح المرور اللائق هو القاعدة في صناعة الواقع المعزز / الافتراضي، لذلك كان له قفل على سوق المؤسسات لبضع سنوات. يبدو أن هذا لم يكن كافيًا. ألغت Microsoft مجموعة برامج الواقع المختلط بالكامل العام الماضي.